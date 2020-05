For Sims Middle School for 2019-2020

UNION — The following Sims Middle School students were named to the Superintendent’s Honor Roll for 2019-2020.

6th Grade

A Honor Roll

Barnado, Reid

Bates, La’Troy

Calhoun, Colby

Childers, Catherine

Davis, Caroline

Dunaway, Madison

Gilbert, Shelby

Gilliam, Harmony

Grant, Ja’leeah

Gregory, Zoe

Hardin, Mary

Hullett, Donald

Porter, Jaelyn

Rash, Connor

Rice, Kayla

Rice, Malachi

Robinson, Thomas

Sims, Khloie

Smith, Akira

Smith, Annabelle

Smith, Zoeie

Solis, Christian

Sprouse, Maci

Thompson, Eli

Turner, Lillian

Wang, Andrew

Weaver, Nathaniel

7th Grade

A Honor Roll

Anderson, Elizabeth

Booker, Kennedi

Burgess, Haleigh

Catalan, Jose

Chapman, Karlie

Chesnut, Morgan

Coker, Wade

Conard, Madyson

Corbin, Payne

Crank, Christian

Dos Santos, Makayla

Dowis, Brayden

Eison, Jewel

Eison, Sha’Kirra

Fallen, Grayson

Fowler, Benfield

Fowler, Savannah

Freeman, Aryn

Gowan, Daniel

Hardy, Aliyah

Hembree, Nathan

Henderson, Adalyn

Henderson, Emily

Jeter, Layla

Knox, Joseph

Koepke, Nathan

Lancaster, Maggie Grace

Lawson, Harrison

Lawson, Kayleigh

Littlejohn, Zahmariya

Mullins, Hailey

Murphy, Hayden

Ocampo, Richard

Pruitt, Kara

Rios, John

Royce, Michael

Russell, John

Scott, Anna

Smith, Ethan

Wade, Jazmyn

West, Rebecca

Worthy, Mi’Kiyah

Wright, Nataleigh

8th Grade

A Honor Roll

Childers, Warren

Davis, Geoffrey

Deputy, Alexys

Flowers, Mackenzie

Glenn, Jacob

Hardin, Tanner

Palmer, Nicholas

Rector, David

Rector, Ramsey

Savage, Amariya

Thompson, Hayden

Vanderford, Suzan

Wang, Anna

Wright, Amelia

Yi, Tristan

This story courtesy of Sims Middle School.