Principal’s & Teacher’s Honor Rolls

MONARCH — These are the Principal’s and Teacher’s Honor Rolls for Monarch Elementary School for the third quarter of the 2019-2020 school year.

Principal’s Honor Rolls

3rd Grade

Colton Anthony

Layton Davis

Eli Gough

Ethan Gough

Mason Haney

Kyleigh Wells

McKenzie Brewington

Breanna Davis

Brynlee Epps

Emory Gilmore

Aria Hill

Levi Hulon

Colton Makowski

Grayson McMillian

Nevaeh Rice

Khloe Stephens

Kyle Tapley

Addy Haney

Andrew Liveright

4th Grade

Levi Cannon

Dallas Lott

Iyanna Neal

Kenna Kornelli

Kaysen Bihner

Alayna Chick

Kemiyah Harden

Lexi Robinson

Sahirah Smalls

Cameron Todd

Corley Turner

Claire Wilson

Cayden Wynn

5th Grade

Shayla Brandon

Analeigh Hart

Peyton Ivey

Sophia Jolly

Anajiah Mayfield

Bayla Morrow

Hannah Cali Coker

Addison Davis

Teacher’s Honor Rolls

3rd Grade

Kyleigh Erwin

Jeremiah Henderson

Harley Earl McAlister

Cullen Morrow

Alaina Rector

Ben Sherbert

AnnaLeigh Spencer

Cooper Turner

Saneah Byrd

Madeline Rodriguez

Shanyia Sartor

Chloe Steadman

Kylen Austin

Elijah Gregory

Shanya Jeter

Quennasia Johnson

Alyjah Laney

Lydia Ramos

Ezra Smith

Sophiya Smith

Isabelle Sumner

Savannah Williams

4th Grade

Tationia Cameron

Colia Gray

Blaine Hill

Cayden Lankford

Trenton LeMaster

Kaylie Pisano

Travis Walker

Zachary Williams

Keionna Young

Mariah Harris

Nathan Hendrix

Jacob Howard

Landon Hulon

Jayda Jeter

Cameron Judy

Tillice Kiser

Ariel Lindsey

Alonzo Smith

Caron Wilson

Ryan Wix

London Beaty

Carly Gibson

Adalyne Hammond

Brayden Jennings

Garrett Kendrick

Hailey Meadows

Ta’Mijah Mobley

Parker Russell

Sara Kate Slaughter

5th Grade

Gwenda Sartor

Kynlee Smith

Lailah Stinson

Justin Ward

Rowan Whisnant

Tanner Gibson

Ayda Hopper

Ny’Aja Lisbon

Bryson Rhinehart

Parker Cromer

Marissa Dowis

Hayden Garden

Harrison Ouzts

Iris Taylor

Brayden West

Jordyn Yopp

Kameron Fincher

Michael Gregory

Ella Yount

This story courtesy of Monarch Elementary School.

