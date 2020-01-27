Union County High Honor Rolls

UNION COUNTY — These are the Principal’s and Teacher’s Honor Rolls for Union County High School for the second quarter of the 2019-2020 school year.
Principal’s Honor Roll
(All A’s)
12th Grade
Caitlyn Rose Adams, Kayley Jayne Addis, Anna Caroline Alexander, Na-Stadea’ Ledia Arnold, Lyndsey Hope Barshaw, Sadie Kathleen Blackmon, Terrance Jermaine Booker, Ja’kiya Cleunna Brannon, Madisen Amanda Brewington, Kaitlyn Elaine Burgess, Shelly Ann-Marie Burgess, Brina Grace Childers, Sydney Elizabeth Childers, Leah Danielle Cody, Lauren Makayla Daniels, Jerel Tyreek Dawkins, Ryleigh Elizabeth Earls, Rockeyvious Tyon Fleming, Brennon Luke Cain Foster, Breanna Leigh Garner, Talia Ashantay Glenn, Joshua Robert Green, Bailey Phillips Gregory, Taylor Tiana Gregory, Mackenzie Payden Harris, La’Darius Rashard Jefferies, Mariah Sade Johnson, Jerimey Rey Kirby, Elice Nicole Lee, Cherry Belinda Levesque, Trevor Steven McCall, Jonah Paul McCutcheon, Gemini Ti’ana Leigh Means, Connor Joseph Mitchell, Connor P. Mulligan, Kailey Mackenna Newton, Haleigh Cameron Palmer, Leigh Julianne Parris, Dallis Alexa Pierce, Alexis Paige Roark, Jakiya Mone Rogers, Jasmine Sanchez, Joshua Greer Sanders, Robert Joseph Sanders, Anna Rose Sawyer, Courtney Alexis Seymore, Adeshwa Antonio Smith, George William Spencer, Aaliyah Mariah Tew, Arianna Kele Whitmire, Taylor Danielle Worthy.
11th Grade
Huston Logan Betenbaugh, Rebecca Grace Boulware, Nathaniel Lee Clark, Jacob Carter Colson, Jabarius Terron Crosby, Madeline Suzanne Gilstrap, Abigail Samantha Goodfellow, Anna Mason Gregory, Macie Cheyanne Gregory, Haylee Mae Izzett, Laurin Amber Nikole Johnson, Lindsey Blaire Johnson, Halen Carolann Lawing, Erin Nicole Miller, Mary Alexa Robbins, La’Christian Ta’liyah Salter, Garry Nakia Savage, Hunter Lewis Senn, Shanya Amir Smith, Thomas Lee Smith, Yariah Tione Stewart, Dylan Strickland, Liza Richette Williams, Asharia Canelis Wood.
10th Grade
Jace Bradley Anderson, Rylee Makenna Austin, Lea Marie Baldwin, Caroline Elizabeth Baron, Maggie Elizabeth Berry, Thomas Joseph Betenbaugh, Rachel Elizabeth Brewington, Caleb Mardis Bright, William Bailey Childers, Hannah Madison Copeland, Dalaney Jene Davis, Luke Gregory Davis, Ruthie Alice Dean, Arielle Cheyanne Deputy, De’Andre Jermaine Edwards, Marcelle Lee Gregory, Peyton Nathaniel Gregory, Riley Dianne Gregory, Abby Alexis Inman, Mary Kathryn James, Ja’Marion Quatez Jeter, Julie Anna Latham, Elainie Diane Lee, Weirong Lin, Janiya Honesty Lucre Mcleod, Ricki-Anne Marshall, Daniel Robert Miller, Treasure Divine Morton, Xiomara Ramirez-Bernal, Chloe Anna Rector, Jonathan David Rector, Summer Mackenzie Roberts, Amiah Mikayla Rufrano, Nathan O’neal Smith, James Michael Tucker, Jada Danielle Turner, Sarah Elizabeth Walden, Hayden Keiston Whitlock, Jessie Lynn Williford, Kaigan Anna Wilson, Calista Hill Woodson, Olivia Michelle Yandel.
9th Grade
Jamison Leigh Alexander, Emily Nicole Anthony, Taylor Nikole Austin, Kayleigh Arie Bates, Kalyn Dianne Anthony Casey, Morgan Michelle Catoe, Emma Catherine Childers, Tyler David Crocker, Ashley Brooke Duncan, Kelvin Marrette Eison, Timothy James Garner, Jacob D Gates, Ansley Peyton Grady, Savannah Louise Greer, Abby Grace Gregory, Demetria Tijuana Gregory, Jacob Cole Judson Gregory, Jasmine Makayla Humphries, Nickolas James Ivey, Ty’kerrius Omarion Jeter, Olivia Grace Matthews, Thomas Edward Nichols, Allie Marie Owens, Kalli Ann Petty, Delani Leann Rash, Jacob Nicolas Robinson, Kimora Lee Sims, Kayleigh Kiara Smith, Scarlett Calla Smith, Annie Wang, Bryson James Weaver, Bryant Walter Whitlock, Lillie Grace Elizabeth Williford.
Teacher’s Honor Roll
(All A’s and B’s)
12th Grade
Chandler Kole Austin, Abby Mae Baldwin, Kitarian Jerome Beam, Lauren Carey Becknell, Brianna Nicole Blackmon, JaQuan Kentrell Boyd, James Eugene Bramlett, Chaniah Reonna Brown, Mary-Kaytlin N Caldwell, Charles Andrew Cash, Carlin KeAldre Cornwell, Virginia Grace Crocker, Bailey Alexis Earls, Mitchell Luke Edens, Cailey Breann Edwards, Makayla Ann Edwards, Kirklyn Grace English, Desmond O’Bryant Epps, Maddyson Grace Ferguson, Jenna Grace Fleming, Iriana Corael Foster, Rebekah Elizabeth Fox, Amber Ashante’ Gilliam, Aryana Michelle Gilliam, Hannah Alisabeth Gregory, Colin Reece Hames, Madison Aliyah Haney, Connor Mark Harris, Garrison Nichols Hendrix, Britney Nicole Holcombe, Christian Wilson Humphries, TyQuan Kentrez Jackson, Elizabeth Ashley Johnson, Jessica Lasha Johnson, Air’eyanna Shamone Jones, Gabriel Payne Jordan, Calvin Todd Kelley, Abbie Jolie Kerr, Malena Michelle Kirby, Likeyvia Ashen Teshona Land, Olajuwon Tykevius Land, Kionna Tiayaishia McBeth, Shamareya Shantez McBride, Karlie Grace McCutcheon, Jacob Alan McGee, India Kiemya Means, Logan Dean Mills, Briana Madison Millwood, DeAsia Chante Morgan, Jalen Naheim Murphy, Jaquarius Keshawn Norman, Kentaysha A’shunti Norman, Arron Antrevian Owens, Floyd Emanuel Owens, Andrew Flay Peace, Morgan Jade Peace, Justin Lynn Pettit, Darwin Pimentel-Tadeo, Megan Deanne Pinner, Helesha Janea Porter, Sydney Blake Reich, Niquievius Shy’Keem Route, Keyshawn James Sanders, Dustin Dakota Scruggs, Kaleb Michael Small, Iysis Storm Smith, Millard Andrew Smith, Alexis Michelle Spears, Kendele Faith Sullivan, Malia Jimeka Thomas, Natalie Sophia Thompson, Sydni Nicole Thompson, Madyson Elizabeth Truitt, Kaleb Alexander Varner, Alexis Nicole Vaughan, Robert Ryan Vinson, Layla Iyana Voiselle, Katherine Elizabeth Wagner, Alexis Ayana Tenee Wallington, Dakota Jordan Wells, Noah Thomas West, Timothy Sullivan Wood, Jai’lyn Ailse Worthy, Taylor McKenzie Wright.
11th Grade
Carrie Elizabeth Allison, Bailey Kendall Angel, Brianna Paige Bailey, Julia Mclarnon Bailey, Trenton Lee Crocker, Duan Crosby, Caitlin Briana Davis, Katelyn Jillian Dos Santos, Chamir Arion Dunn, Termaine Javontae Epps, Abbigail Grace Freeman, Kallee Grace Garner, Akiriya Janaisia Goode, Erykah Yamaya Gray, Dalton Bailey Gregory, Keiarra Grace Gregory, DreShawn Keonte Hardy, Haleigh Elizabeth Hendrix, Noah Blake Hendrix, Riley Cooper-VanSac Huggins, Brianna Nicole Hughey, JHaley Sierra ackson, Za’Kyah Janae Jeter-Walton, Ethan Joseph Lancaster, Nyla My’joy Land, Jada Mckenzley Lott, Kanijah Shaquez Norman, Ty’Keria Aaronia Peake, John Caleb Pickens, Rebekah Hope Rogers, Michael Gregory Roof, Ke’Avis Jay’quan Savage, Alicia Mikayla Smith, Shamya Tamir Smith, Erin Nikoal Sprouse, Corenza Zykiria Stewart, Laurel Ray Treadway.
10th Grade
Brooke Lyn Adams, Kaitlyn Faith Alexander, A’aleyah Marie Bell, Nazir Turkir Brandon-Savage, Dymia Lafayiasha Brannon, Zachary Luke Burns, Mackenzi Jade Cabaniss, William Branson Cook, Tommy Nathaniel Cudd, William Paul Edwards, Timara Shantel Ellis, Austyn Lindsey English, Keirsten Rebecca-Lareese Floyd, Mu’khia Keshell Garrett-Carson, O’Marian Dajuan Glenn, Zykius Da’quan Glenn, Caitlin Janae Goode, Moriah Lee Goode, Parker Cecil Gregory, Zy’Bryia Maicyes Hall, Sarah Amelia Hart, Zachary Kyle Hudson, Adravius Lamont Jeter, Alazia Zykoria Jeter, Keiaira Aishiane Jeter, Hailey Elizabeth Justice, Ben’Naeyshyia Ly’shaeye Kelly, Naqaua Malik Kershaw, Erika Marie Lawson, Timmy Darnell Lindsay, Thomazia My-Yonnah Littlejohn, Jasmine Marie Martin, Meiya Tykiara Moses, Emerson Ruth O’Dell, Irwing Alexander Ocampo, Joshua Isaiah Pack, Brooklyn Paige Palmer, Hannah Grace Paschall, Madison Alexis Patrick, Annesley Peyton Phillips, Landyn Brooke Queen, Alijahua Jules Rice, Emma Leigh Scott, William Elijah Scott, James Scott Sherbert, Caroline Elizabeth Shick, Cole Bounxou Silavong, Kayla Hope Sinclair, I’Kevious Jalajawan Smith, Kameron Rodgers Taylor, Brittney Nicole Thompson, Derek Dion Thompson, Kayden Leigh Wages, Anthony Devont Walker, Tyrell Tyre’tezon Wallace, Jamaria Donta’ via Walton, Madyson Bryanne West, Leo Gordon Williams.
9th Grade
TyKaylee Danielle Altman, Ty’Keyvius O’bryan Beaty, Tyreshia Keionie Bishop-Lott, Benjamin David Black, Sarah Grace Blackmon, Za’Maria Marie Booker, Karly Michell Brown, Lily Camille Canada, Johnathan Alex Chastain, Kelsy Nicole Cipriano, Alysha Nicole Clark, MaKaily Alexandria Covington, Kyla Kate Davis, William Andrew Duncan, Connor Davis Earls, Shiana Cerissa Falls, Jamya Ternisha Fleming, Kirsten Nicole Foster, Cierra Brooklyn Gilkison, Janiyah Charnai Glenn, Teydon Syncere Gory, Anna-Kate Louise Hall, Shymia Keonni Hardy, Cortney Dale Hicks, Cedric Elijha Zy’kius Jackson, Jamiyah Elise Jones, Jiabing Lin, Holden Thorne Lipford, Neleh Kelise Lott, Khristian Lee Means, Claire Olivia Hodge Monroe, Diajah Sheray Moore, Makaylyn Elaine Moubray, Kenyanna Daijonese Norman, Zamorhia Rachell Norman, Kayden Noah O’Shields, Peyton Hunter Ochiltree, Ahlaysha T’oni Owens, Cassandra Jean Perkins, Marcus Terrell Porter, Miley Faith Robinson, Kamaria Chiron Sartor, Rylee Ann Shuhart, Jason Cade Sweezy, Rosalinda Trejo, Garrett Austin Vaughan, Dontee Jamarius Wicks, Shonta Nastasia Wicks, Charles Gage Williams, Kaleb Scott Williams, Keirone Nicholas Young.
This story courtesy of Union County High School.