Honor Rolls & Perfect Attendance

UNION — Foster Park Elementary School honored those students who made its Honor Rolls and those who had Perfect Attendance for the second quarter of the 2019-2020 school year.

Principal’s Honor Roll

(All A’s)

2ndGrade

Robert Bradburn

Eli Dudley

Karmello Glenn

Jasiel Jean-Louis

Tracy Lyles

Martin Robinson

Deacon Rogers

Ryan Henderson

Savannah Henderson

Dennis Igidi

Jaxon Revis

Sa’Myia Davis

Taylon Eison

Kemijh Ferguson

Kaylee Glenn

Cooper Henderson

Skyler Jeter

Daniel Lee

Camden Turner

Ian Wright

Jaden Banks

3rd Grade

Willie Dix

Lakenzie Kershaw

Amya Beacham

Ariel Briggs

Chloe Rose-Forbes

4th Grade

Ella Bailey

Grace Prince

Apollo Wise

5thGrade

Ben Balkum

Levi Gentry

Christian Jeter

Marley Poole

Alana Hullett

Drew Loftis

Mason Smith

Garrett Harbst

Adrianna Johnson

Ta’Nyla Thompson-Smith

Teacher’s Honor Roll

(All A’s & B’s)

2ndGrade

Jamel Tucker

Bella Clark

Jaxon Davis

Wyatt Grady

RJ Whitener

Makayla Morton

Yandi Roberson

Riley Kate Blackwood

Michael Burnett

Matthew Cohen

Aniyah Fowler

Blaze Good

Luke Kershaw

Paisleigh Massengale

Ashton Sartor

Justice Smith

Avery Sowers

Amariya Stevens

Katelyn Summerlin

Braleigh Burnett

Aubrey Gaffney

Alainee Greene

Bentley Weltman

3rd Grade

Madson Boyter

Amoy Davis

Ja’Mia Dunn

Nicole Helton

Easton Millwood

Mariah Porter

Ava Pressley

Lucian Betterton

Ke’Morian Dawkins

Jacoby Gist

Brielle Salter

KyelerGilbert

Luke Loftis

Ennis Rice

Drake Silavong

Aiden Nance

Tristan Price

4th Grade

Taylor Burnett

Hailey Castle

Almaria Duckett

Ayden Painter

Chase Tillman

Nyra Crosby

Ryder Fallen

Damian Betterton

Cheyenne Flanagan

Elijah Green

Leeyunna Trowell

Marissa Bobo

Brylie Howell

Gabriel Tyler

5th Grade

Ty’Tionna Adamo

Chloe Bailey

Cooper Brigmon

Azariyah Dean

Jordan Haydock

Talon Pattie

Charlie Shores-Smalley

Tytavius Smith

Destiny Thompson

Andria Anderson

Adaria Brannon

Gabry’elle Eison

Deontae Beacham

Mason Gregory

La’Derius Means

Matthew Pennington

Kenya Scott-Gist

Malia Sims

Isabella Smith

Miracle Smith

Ayden Thompson

Ethan White

Perfect Attendance

4K

Addison Boulware

Jackson Eubanks

J’huriya Jennings

Hylann Kershaw

Xavier Roberson

5K

Corbin Barefoot

Aubree Jeter-Fleming

MyQueen Johnson

Jamiah Means

Denim Moorman

Zaiden Ruth

Karter Glenn

Callie Hudson

Bailey LeMaster

Liam Davis-Brown

Da’Myla Hall

Nazer Holcombe

Cashton Jeter

Dequan Jeter

Caroline Parton

Ameer Brooks

Lily Cohen

Kaleb Eison

Calder Rogers

1st Grade

Sariyah Duckett

Jake Gallman

Ja’Niya Rice

Avonlea Wise

Jase Hughes

Rosalie Justice

Owen Grady

Kamyia Smith

Lucas Silvey

2nd Grade

Ian Wright

Camden Turner

Star Thomas

Yandi Robertson

Makayla Morton

Daniel Lee

Jayden Jones

RJ Whitener

Skyler Jeter

Sa’Myia Davis

Michael Burnett

Ryan Henderson

Keishawn Porter

Katelyn Summerlin

Marekus Duckett

Justice Smith

Matthew Cohen

Blaze Good

Riley Kate Blackwood

Cameren Savage

Raelynn Brannon

Kaelyn Davidson

Daniel Gallman

Alainee Greene

Ava Lynn Hudson

La’Myah Jeter

Matthew Joiner

Michael Land

Charles Pauley

Xzavian Porter

Martin Robinson

Deacon Rogers

Ava Savage

Bentley Weltman

3rd Grade

Ja’Mia Dunn

Mariah Porter

Brae’Lynn Rice

Bailey Babb

Amya Beacham

Jacoby Gist

India Moton

Skylar Tucker

Jaeana Jones

Ennis Rice

Alex Vinson

Quandarius Jeter

Willie Dix

Lakenzie Kershaw

Aiden Nance

Jaylen Summerlin

4th Grade

Zy’Clara Dawkins

Almaria Duckett

Mykayla Pendergraph

Chase Tillman

Chad Crosby

David Gallman

Jeremiah Brannon

Cheyenne Flanagan

Skylar McMorris

Kamirra Scott-Gist

Zion Williams

Marissa Bobo

Gabriel Tyler

Jah-Zara Walker

5thGrade

Yasmine Glenn

Garrett Harbst

Jordan Haydock

Tyreek King

Tytavius Smith

Mason Smith

Gabry’elle Eison

LeShay Inman

Deontae Beacham

La’Darius Means

Marley Poole

Da’Prasha Puckett

Kenya Scott-Gist

Malia Sims

Ayden Thompson

Morgan Williams

Reading Levels

The school also announced the Reading Levels achieved by its students as of the second quarter of 2019-2020.

(BOY stands for Beginning of the Year while MOY stands for Middle of the Year and EOY stands for End of the Year.)

Kindergarten

BOY Levels Percentages on Grade Level — 15 percent

Levels Grown — 107

MOY Levels Percentages on Grade Level (Current) — 60 percent

EOY Last Year Data — 58 percent

EOY Goal — 70 percent

1st Grade

BOY Levels Percentages on Grade Level — 30.6 percent

Levels Grown — 177

MOY Levels Percentages on Grade Level (Current) — 47 percent

EOY Last Year Data — 57 percent

EOY Goal — 70 percent

2nd Grade

BOY Levels Percentages on Grade Level — 28 percent

Levels Grown — 125

Moy Levels Percentages on Grade Level (Current) — 51 percent

EOY Last Year Data — 47 percent

EOY Goal — 70 percent

3rd Grade

BOY Levels Percentages on Grade Level — 41.7 percent

Levels Grown — 139

MOY Levels Percentages on Grade Level (Current) — 67 percent

EOY Last Year Data — 65 percent

EOY Goal — 80 percent

4th Grade

BOY Levels Percentages on Grade Level — 49 percent

Levels Grown — 106

MOY Levels Percentages on Grade Level (Current) — 67.5 percent

EOY Last Year Data — 58 percent

EOY Goal — 80 percent

5th Grade

BOY Levels Percentages on Grade Level — 48.3 percent

Levels Grown — 135

MOY Levels Percentages on Grade Level (Current) — 83 percent

EOY Last Year Data — 61 percent

EOY Goal — 90 percent

FPES

BOY Levels Percentages on Grade Level — 35.4 percent

Levels Grown — 135

MOY Levels Percentages on Grade Level (Current) — 83 percent

EOY Last Year Data — 61 percent

EOY Goal — 90 percent

Second quarter reading levels at FPES

Special to The Union Times

This story courtesy of Foster Park Elementary School.

