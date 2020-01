Principal’s & Teacher’s Honor Rolls

JONESVILLE — These are the Principal’s and Teacher’s Honor Rolls for Jonesville Elementary/Middle School for the second nine weeks of the 2019-2020 school year.

Principal’s Honor Roll

3rd Grade

Jessica Cruz

Jacelyn Head

Jace Roberts

Kimber Vicars

4th Grade

Erica Bennett

Karsyn Coffer

Aniya Crosby

Mikey Gallma

Bella Gowan

Aydin Greer

Allison Ivey

Braylon Porter

Brianna Ramos-Perez

Gracie Roberson

Cohen Watkins

5th Grade

Gage Biggerstaff

Bailey Campbell

Shawna Cook

Jackson Farr

Chase Heatherly

Dennis Hopkins

Tsali Johnson

John Michael Lawson

Reagan Mann

Kalli O’Shields

Conner Redmond

6th Grade

Maggie Fowler

London Ketterman

Aracely Morales

Delaney Newton

Cally Palmer

Landon Robinson

7th Grade

Brittany Hamilton

Cason Porter

8th Grade

Savannah Baldwin

John Bogan

Logan Campbell

Keiara Kendall

Noah Ketterman

Raina Smith

Teacher’s Honor Roll

3rd Grade

Sara Belle Adams

Sarah Blanton

Bella Fisher

London Gordon

Savannah Hill

Eli Ketterman

BradleyJames Lawson

Dillon Martin

Addyson McCutcheon

Madison Robison

Drake Simmons

Khloie Vaughan

Jada Vines

4th Grade

Cayden Ballard

Navaeh Brannon

Addie Duncan

Saniah Glenn

Ben Hale

Jack Lawson

Rylan Lee

Jordy O’Shields

Abigayle Parkins

Ryley Tesner

Bryson Vanderford

5th Grade

Lily Cook

Carson Duncan

Jaxon Garner

Jordan Gregory

Aubrie McSwain

Christina Messer

Carter Mullis

Zayvian Owens

Jacob Plemons

Aaliyah Ramos-Perez

Akeem Sims

Za’Niyah Smith

Garrett Wilson

Nathan Wood

6th Grade

Jeniyah Barber

Harley Blackwell

Breana Brannon

Aiden Brewington

Derek Burrell

Savanna Carpenter

Juan Cruz

Tia Davis

Kade Griffin

Natalie Griggs

Za’Miya Harris

Daniel Ireton

Jaidyn Knight

Emma Knox

Dreshawn Mills

Sahara Neufeld

Aniya Porter

Hunter Revis

Alyssa Wynn

7th Grade

Luke Baldwin

Nevaeh Beacham

Ayden Boughman

Mallori Cardwell

Kevin Crosby

Christian Giles

Amaria Harris

Dawson Hyatt

Callie Keisler

Blyth Long

Brianna Ndemeye

Ayden Owens

Jamison Parks

Chris Queen

Alana Thompson

Ginilyn Wilkins

R.J. Wilkins

Audri Williams

8th Grade

Taryn Cochran

Damien Collins

Zoie Cromer

Itzeli Cruz-Salinas

Mellana Falcone

Will Farr

Mason Henderson

Sarah Henderson

TraShauna Kelly

Emily Nelson

Cameron Owens

Apollo Porter

Kandice Robinson

Tyger Suggs

Katelyn Truitt

Will Turner

Madison Woods

Parker Wright

For Jonesville Elementary/Middle School