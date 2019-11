Editor’s Note: The Sims Middle School Honor Rolls published in the November 2 edition of The Union Times were incomplete as the names of some of students had left out by mistake. Below is the corrected honor rolls with those names added.

UNION — These are the Principal’s and Teacher’s Honor Rolls for Sims Middle School for the first nine weeks of the 2019-2020 school year.

Principal Honor Roll

(All A’s)

• Adams, Ian Taylor

• Aldrich, Jordan Kiana

• Barnado, Reid Nicholas

• Booker, Kennedi Mariah

• Brewington, Hallie Anne

• Chapman, Karlie Rose

• Chick, Jayden Christopher

• Childers, Catherine Lee

• Childers, Warren Arnold

• Coker, Carlisle Wade

• Conard, Madyson Anne

• Corbin, Payne Alan Owens

• Crank, Christian Isaiah

• Cunningham, La’Coria Mylese

• Davis, Caroline Elizabeth

• Davis, Geoffrey Dylan

• Davis, Gracie Nichole

• Dowis, Brayden Anthony

• Eison, Jewel Armani

• Eison, Sha’Kirra Nicole

• Fallen, Grayson Tanner

• Fleming, Lona Breanna Lee

• Flowers, Mackenzie Lynne

• Fowler, Benfield Christopher

• Freeman, Aryn Grace

• Gilmore, Morgan Krystyna

• Gowan, Daniel Alan

• Grant, Ja’leeah Gabrielle

• Hardin, Mary Elizabeth

• Hardin, Tanner Blayne

• Hardy, Aliyah Nicole

• Harnett, Sydney Kay

• Hart, Emma Gail

• Hart, Sara Elizabeth

• Hembree, Nathan Stanle

• Henderson, Adalyn Elise

• Henderson, Emily Alaina

• Howard, Emma Grace

• Howell, Karmen Maliya

• Hullett, Donald Ray

• Jeter, Layla Marie

• Kelley, Khalil K

• Kershaw, LaTroy

• Lancaster, Margarett Grace

• Lawson, Harrison Comer

• Lawson, Kayleigh Shay

• Lee, Jacob Andrew

• Lee, Joshua Woodrow

• Littlejohn, Zahmariya Renay

• Means, Aderikka Jaliyah

• Means, Allyiah Tameka Bey’once

• Murphy, Stefan Hayden

• Palmer, Nicholas Darryl

• Rash, Connor Lane

• Rector, David Luke

• Rector, Ramsey Eli

• Rios, John Joshua

• Robinson, Thomas Hutch

• Rochester, Davis Paul

• Russell, John Gavin

• Smith, Akira

• Smith, Ethan Wayne

• Smith, Zoeie Brown

• Stevenson, Cobe Bryant

• Thompson, Hayden Lowell

• Turner, Lillian Augusta

• Vanderford, Suzan Leigh Ann

• Wade, Kamdyn Christopher

• Wagner, Stewart Alexander

• Wang, Andrew

• Weaver, Nathaniel Shane

• West, Rebecca Jolene

• Worthy, La’Zaria Kimia

• Worthy, Mi’Kiyah Keasia

• Worthy, Olivia Kayden

• Wright, Amelia Audrey

• Wright, Nataleigh Sue

• Yi, Tristan Tong

Teacher Honor Roll

(A’s & B’s)

• Adamo, Ni’Asia Ire’on

• Allen, Elizabeth Layne

• Anderson, Elizabeth Nichole

• Anderson, Kobey Jordan

• Barnado, Reagan Nicole

• Barnado, Reid Nicholas

• Bates, La’Troy Demond

• Beasley, Ja’mya Lee

• Beasley, McKayla Jolie

• Beasley, McKinley Jordyn

• Beaty, Zakyhia Keymariah

• Benton, Christopher Tyson

• Booker, Malazia Kamora

• Boulware, Kanden Matthew

• Bowser, Emia Lou

• Bradley, Raiden Gage

• Briggs, Ty’unna Nicole

• Brock, Markevious Howard

• Brown, EmmaLea Grace

• Brown, Jaeden

• Brown, Olivia A’breunna

• Browning, Makiyah Malay Shaunice

• Bryant, Shania Armani

• Burgess, Haleigh Cheyenne

• Burnett, Jamel Tyshaun

• Bush, Angel Lashay

• Bush, Tamea Skye

• Byrd, A’Shyra De’nae

• Calhoun, Alex Chip

• Calhoun, Colby Parker

• Campbell, Zander Storm

• Castle, Jacoby Christopher

• Catalan-Estrada, Jocelin

• Cathcart, Jamarion Brishaud

• Chasteen, Samantha Nicole

• Chesnut, Morgan Leigh

• Childers, Justin Dale

• Clark, Kayden Nicholas

• Cohen, Zadrian Ty’quan

• Coker, Mikaylah Jade

• Colson, Ashley Elizabeth

• Comer, Emily Elizabeth

• Conner, Corey Mason

• Cook, John Edward Maxwell

• Crawford, Gracie Breann

• Crittenden, Crystal Kimberly

• Cromer, Mason Ford

• Crosby, Camora Naomi

• Davis, Avondale

• Davis, Bridgette Aleena

• Davis, Caleb Anthony

• Davis, Jaelyn Marie

• Davis, Trevor Carter

• Day, Greyson Kyle

• Deputy, Alexys Catie

• Dochterman, Ross Douglas

• Dos Santos, Makayla Summer

• Duckett, Shanarvya Ariana

• Duffy, Kare-ra Michelle

• Dunaway, Madison Faith

• Duncan, Araina Star

• Duncan, Kendra Leighann

• Dunn, Analyssa Paris

• Dunn, Kameron Andre`

• Eison, Seven Jahod

• Eller, Anna Leigh

• Elrod, Brenton David

• Estes, Ansleigh Dare

• Farr, Armani Zykir

• Farr, Maryah Latavia

• Ferguson, Kennedy Hope

• Ferrell, Rease Carter

• Fields, Zion Rashell

• Fleming, Layla Dakota

• Fleming, Mariyah Chrishon

• Fleming, Nicole Kenidy Lynn

• Flores Calderon, Kimberly Saray

• Foster, Allagha Shanyse

• Foster, Nadaijah Nicole

• Fowler, Morgan Eve

• Fowler, Savannah Chanel

• Freeman, Victoria Raine

• Garner, Gregory Allen

• Gault, James Kevin

• Gault, Lucifer Gray Monroe

• Gibson, Elizabeth Renea

• Gilbert, Shelby Nicole

• Gilliam, Ashley Shamaria

• Gilliam, Harmony La’sha

• Gist, Damija Nicole

• Gist, Kaitlynn Laniyah

• Glenn, Jacob Coley

• Glenn, Sarah Paige

• Goings, Cade Birch

• Gory, Lara Charette

• Grady, Hagen Hinley

• Grayson, Brianna Shontiell

• Greene, Karlee Shay

• Greer, Mason James

• Greer, Norah Eve

• Greer, Wyatt Michael

• Gregory, D’Aisha Ariel

• Gregory, Ja’Maria Charneik

• Gregory, Zoe Gabrielle

• Hackler, Carter Heath

• Hall, Emily Caroline

• Hames, Curtis Earl

• Harris, James Luke

• Harris, Shon’teiria Shanice

• Hill, Kerrie Marie

• Hill, Terece O’mariyah

• Hines, Aiden Matthias

• Hodge, Derrick Hunter

• Holcombe, Makenzie Brooke

• Holmes, My’Ana Brychele

• Hooper, Garrison Ryan

• Horne, Trenton Kenneth

• Howell, Michael Peyton

• Hughes, RoDerick Devell

• Inman, Caden Michael

• Ivey, Andrew Benton

• Jackson, Falijah Maurya

• Jean-Louis, James Luc

• Jeter, Alezha Stantonay

• Jeter, Ashlyn Zuriel

• Jeter, Chad Christopher

• Jeter, Elijajuan Isaiah

• Jeter, Isha Ju’shawna

• Jeter, Kali’s Monique

• Jeter, Makenzie Simone

• Jeter, Rhiyan Makenzie

• Jeter, Saderra Ronae

• Jeter, Zy’Iana Nevaeh

• Johnson, Alyssa Nicole

• Johnson, A’Mariyan Jermaine

• Johnson, Dana Lee

• Johnson, Kenya Danasia Elyse

• Johnson, Kyle Daniel

• Johnson, Landon Bryce

• Johnson, Tamia Alexandria

• Jones, A’Nireiah Jere’

• Jones, Kii’Mora Cherie

• Jones, Marcus Sentell

• Keasler, Gabriel Ray

• Kelly, ZyAaron Te’von

• Kennedy, Ny’zeriua Ty’chelle

• Kennedy, Ty’tionna Zychelle

• King, Ashley Antonio

• Knox, Alejandro James

• Knox, Bryson William-Rusty

• Knox, Christopher Aaron

• Knox, Joseph Lee

• Koepke, Luke Zachariah

• Koepke, Nathan Michael

• Kurtz, Lillianna Jayde Margaret

• Lafalaise, Zoey Naressia

• Lancaster, Abby Maria

• Land, Mackenzie Houston

• Land, Shirlissa La’breya Tania

• Latham, Andrew Dean

• Lawson, Allie Amanda

• Lawson, Aubrey Celest

• Lawson, Hayden Nicholas

• Lawson, Kaitlyn Savannah

• Lee, Destiny Raeann

• Lisbon, Uari Eloise

• Littlejohn, Lamarcus Antonio

• Long, Paiden Makerica

• Lyles, Alexis Ciara

• Lyles, Keiarra Chyanne Elizabeth

• Martin, Zy’Maria Leilani

• McCall, Hunter Anthony

• McCoy, Miracle Chylah

• McDonald, Malik Duane

• McGraw, Zy’Measha Na’Chay

• McGriff, Antonio Leshaun

• McMaham, Kimori Nicole

• McNab, Jeremiah Timothy

• Means, SanQuintin Lejaymes

• Medford, Ivey Grace

• Merchant, Brionna Alexis

• Mills, Hannah Elizabeth

• Millwood, Brianna Dawn

• Millwood, Evan Bradley

• Mitchell, Nathaniel

• Mobley, Natalie Giselle

• Moore, Antoine Elijah

• Moore, Antonio

• Moravan-Exford, Jaedyn Daubuegotchi

• Morton, Zane Divine

• Moxley, Hailey Marie

• Mullins, Hailey Elizabeth

• Murphy, Hayleigh Alexa

• Murphy, Rebecca Audrey

• Nelson, Olivia Renae

• Norman, Keaton Marque

• Norris, Iden Zane

• Ocampo, Richard Allen

• O’Dell, Cassidy Faith

• Paris, Madison Ann Marie

• Paris, Sean Luke

• Parker, Jaxon Thomas

• Parkins, Lydia Grace

• Parris, Jasmine Nicole

• Paschall, Lucas Cayden

• Patel, Harshal Anilkumar

• Patterson, Elliott Heath

• Payne, Evan Alan

• Peahuff, Brooklyn Shyanne

• Peake, Amariyah Jackiah

• Petrie, Carson Andrew

• Petty, Tirani D’mya

• Ponce, Daniella Rose

• Ponder, Melaney James

• Ponder, William Garrett

• Porter, Jaelyn Monique

• Porter, Ke’Arri Angel Jah’dor

• Porter, Zamarria Monae’

• Proctor, Jordan Dannielle

• Proctor, Savannah Marie

• Pruitt, Kara Leigh

• Purdie, Michaela Simone

• Rainwater, Aliviah Jean

• Ramirez, Anthony Phillip

• Ramos-Perez, Jayden Alexander

• Reid, Gracie Elizabeth

• Rice, Destiny Nicole

• Rice, Kayla Danielle

• Rice, Malachi O’neil

• Rice, Precious Mariah

• Rice, Trinity Lashell

• Rice, Yazmene Shanice

• Ritcherson, Sarah

• Roberts, Kylie Grace

• Robinson, Hannah Elizabeth

• Robinson-Teague, Grayson Maddox

• Rogers, Zoesha Shaniya

• Root, Virginia Grace

• Royce, Michael Anthony

• Rufrano, Joslynn Ronelle

• Russell, Mason Patrick

• Ruth, Jaydon Robert

• Salter, Jaylan Omarion

• Sanders, Caroline Olivia

• Sanders, Jason Teroy

• Sanders, Zamya Wilnasia

• Sartor, Stacia Skylar

• Savage, Amariya Gabrielle

• Scott, Anna Grace

• Sealy, Drake Matthew

• Shell, Latroy Barnardo

• Sherbert, Richard Allen

• Shields, Jackson Nicholas

• Shorter, Treveon Lamont

• Sims, Khloie Alexis

• Sinclair, Jaylen Anthonee

• Smith, Aliyah Jayde

• Smith, Amaya Faith

• Smith, Annabelle Clayburne

• Smith, Clifton Ryder

• Smith, De’Shon Lamont

• Smith, Makayla Somone

• Smith, Mariah Imani

• Smith, Miracle Amor

• Smith, Nyla Jorja

• Smith, Tre’ Crizz

• Smith, Trinity Elizabeth

• Smith, Za’Vion Ja’quise

• Solis, Christian Javier

• Song, Ashtyn Lynn

• Sorrell, Kaylee Dawn

• Sprouse, Maci Kate

• Steadman, Shauna Cassidy

• Steele, Masahiro Keven

• Stevens, Shaniah Dasia

• Stevens, William Keyshaun

• Stewart, Ashton Shamar

• Stewart, Brianna Caitlin

• Strickland, Gracie Lynne

• Sumner, Evan Gage

• Sweezy, Christopher Jacob

• Thomas, Jayden Tarell

• Thomas, Makaila Danielle

• Thompson, Amariah Ny’destiny Nicole

• Thompson, Eli River

• Thompson, Jayson Lane

• Trammell, Tyson Blaze

• Tucker, Kimora Danielle

• Turner, Reagan Camille

• Twing, Makayla Rose

• Tyler, Madelyn Kate

• Vanderford, Charles Shane

• Vassey, Hunter Ryan

• Vinson, Hailie Elaina

• Wade, Jazmyn Celeste

• Wages, Caydence Paige

• Wages, Jaryn Faith

• Walker, Jaidyn Ameera

• Walker, Tremell Lee

• Walton, JaMya K’leigh

• Wang, Anna

• Ward, Tycen Pierce

• Wells, Hailey Savannah

• White, Brandon Davis

• White, Najyra Tavionna

• Wilburn, Adriyanna Nicole

• Williams, Crystal Nicole

• Williams, Kaleigh Renee’

• Williams, Madalyn Riley

• Williams, Trinity Ann

• Williford, Taylor Elizabeth

• Woods, Khalik Ty’von

• Wright, Solei Jolie

• Yarborough, Shawn Demarcus

• Yarbrough, Logan Montgomery

• Young, Kaiysin Neil

• Young, Matthew Donte

https://www.uniondailytimes.com/wp-content/uploads/2019/11/web1_thumbnail_20191030_080427-1.jpg

For the first nine weeks of 2019-2020

Special to The Union Times

This story courtesy of Sims Middle School.

This story courtesy of Sims Middle School.