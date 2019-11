Honor Rolls & Perfect Attendance

UNION — Foster Park Elementary School honored those students who made its Honor Rolls and those who had Perfect Attendance for the first quarter of the 2019-2020 school year.

Principal’s Honor Roll

(All A’s)

3rd Grade

• Willie Dix

• Lakenzie Kershaw

• Tristan Price

• Kyler Gilbert

• Ennis Rice

• Easton Millwood

• Amya Beacham

• Ariel Briggs

• Keymaya Gregory

• Zi’Mir Jeter

• Chloe Rose-Forbes

• Brielle Salter

4th Grade

• Damian Betterton

• Cheyenne Flanagan

• Elijah Green

• Mary Anne Howell

• Leeyunna Trowell

• Da’Miah Collins

• Brylie Howell

• Grace Prince

• Taylor Burnett

• Chase Tillman

5th Grade

• Ty’Tionna Adamo

• Chloe Bailey

• Cooper Brigmon

• Garrett Harbst

• Adrianna Johnson

• Destiny Thompson

• Ta’Nyla Thompson-Smith

• Alana Hullett

• Drew Loftis

• Mason Smith

• Levi Gentry

• Christian Jeter

• Marley Poole

• Malia Sims

• Ayden Thompson

• Ethan White

Teacher’s Honor Roll

(All A’s & B’s)

3rd Grade

• Quandaris Jeter

• Tristan Salter

• Jae’ana Jones

• Luke Loftis

• Julian Olivo-Medina

• Caden Scales

• Drake Silavong

• Madison Boyter

• Amoy Davis

• Nicole Helton

• Trey Mitchell

• Ava Pressley

• Wyatt Blackmon

• Ke’Morian Dawkins

• Jacoby Gist

• Zyan Lloyd

4th Grade

• Jason Dawkins

• Apollo Wise

• Quentavius Bishop

• Marissa Bobo

• Amar’e Jeter

• Hailey Castle

• Almaria Duckett

• Ja’Kenzo Smith

• Luke Belue

• Nyra Crosby

• Chloe Sorrells

5th Grade

• Janiya Andrews

• Rodrick Davis

• Stella Glenn

• Jordan Haydock

• Tyreek King

• Elijah Lindsey

• Charlie Shores-Smalley

• Tytavius Smith

• Adaria Anderson

• R.J. Bobo

• Adaria Brannon

• Gabry’elle Eison

• Ke’Asia Hill

• Zaria Hill

• Le’Shay Inman

• Maleeyah Jeter

• ZyCorrian Jeter

• DyShawn Means

• Kiera Sinclair

• Jayden Smith

• Gabriel Sowers

• C.J. Millwood

• Ben Balkum

• Deontae Beacham

• Mason Gregory

• Shylynn Louthan

• Matthew Pennington

• Kenya Scott-Gist

• Isabella Smith

• Miracle Smith

Perfect Attendance

4K

• Addi Boulware

• Jaydence Briggs

• Taquari Coney-Lyles

• Miles Henderson

• J’huriya Jennings

• Hylann Kershaw

• Ryleigh LeMaster

• Aubree Means

• Sha’Kayla Norman

• Xavier Roberson

• Sam Williford

5K

• Donna Alexander

• Mason Blackwood

• Liam Davis-Brown

• Mariah DeFreese

• Leeana Gallimore-Stevens

• Amena Gist

• Da’Myla Hall

• Zaylen Johnson

• Caroline Parton

• Jasmine Austin

• Aubree Fleming

• Caidence Hendricks

• Jamiah Means

• Asa Rogers

• Calie Alexander

• Ameer Brooks

• Lily Cohen

• Alayna Inman

• Jayden Norman

• Calder Rogers

• Cayden Whitley

1stGrade

• Avonlea Wise

• Jayce Toney

• Ny’Asia Jeter

• Poe Betterton

• Pratt Carter

• Makalynn Gregory

• Heaven Hill

• Ava Mitchell

• Bryson Neal

• Rylee Stoudemire

• Gavin Woods

• Jayla Jones

• Austin Morris

• Kamyia Smith

• Christopher Welch

• Harmoni Chambers

• Ja’Niya Rice

2nd Grade

• Jaden Banks

• Kemijh Ferguson

• De’Mari Goode

• Cooper Henderson

• Skyler Jeter

• Zy’Brenna Jeter

• Jayde Jones

• Yandi Robertson

• Ah’Stariah Thomas

• Camden Turner

• Ian Wright

• Kate Blackwood

• Michael Burnett

• Blaze Good

• Layla Graham

• Ryan Henderson

• Savannah Henderson

• Luke Kershaw

• Emory Stevens

• Raelynn Brannon

• Daniel Gallman

• Karmello Glenn

• Jakeria Kennedy

• Deacon Rogers

3rd Grade

• Willie Dix

• Quandaris Jeter

• Nyiauna Kennedy

• Lakenzie Kershaw

• Aiden Nance

• Nakia Peake-Glenn

• Tristan Salter

• Terrianna Spencer

• Jaylen Summerlin

• Aquashia Gallman

• Hailey Gregory

• X’Zayvion Jeter

• Jaéana Jones

• Julian Olivo-Medina

• Ennis Rice

• Kahlan Walker

• Ja’mia Dunn

• Ur’Majesty Garrett

• Nicole Helton

• Easton Millwood

• Brae’Lynn Rice

• Somya Smith

• Bailey Babb

• Amya Beacham

• Lucian Betterton

• Ariel Briggs

• Ke’Morian Dawkins

• Jacoby Gist

• Keymaya Gregory

• Shy’Asia Means

• Chloe Rose-Forbes

• Brielle Salter

• Skylar Tucker

4th Grade

• Damien Betterton

• Messiah Daniels

• Jalon Dawkins

• Cheyenne Flanagan

• Andrew Hudson

• Tiyonne Littlejohn

• Skylar McMorris

• Kristian Moubray

• Leeyunna Trowell

• Zion Williams

• Ella Bailey

• Marissa Bobo

• Da’Miah Collins

• Grace Prince

• Justin Roman Dela-Cruz

• Kaylee Spencer

• Gabriel Tyler

• Dakota Aste

• Taylor Burnett

• Hailey Castle

• Zy’Clara Dawkins

• Kamarin Fonteneau

• Aaylivia Gault

• Ja’Kenzo Smith

• Kayla Smith

• MyKayla Pendergraph

• Zavien Ray

• Emma Thompson

• Chase Tillman

• David Gallman

5th Grade

• Janiya Andrews

• Cooper Brigmon

• Stella Glenn

• Yasmine Glenn

• Garrett Harbst

• Tyreek King

• Elijah Lindsey

• Destiny Thompson

• Ta’Nyla Thompson-Smith

• Mason Smith

• ZyCorrian Jeter

• Zaria Hill

• LeShay Inman

• DyShawn Means

• Maleeyah Jeter

• Jayden Smith

• Ben Balkum

• Deontae Beacham

• Mason Gregory

• Christian Jeter

• Matthew Pennington

• Malia Sims

• Isabella Smith

• Miracle Smith

• Ayden Thompson

• Leearia Trowell

• Morgan Williams

https://www.uniondailytimes.com/wp-content/uploads/2019/11/web1_FPES-Eagle-Logo.jpg

At FPES for the 1st quarter of 2019-2020

Special to The Union Times

This story courtesy of Foster Park Elementary School.

This story courtesy of Foster Park Elementary School.