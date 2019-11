Union County High Honor Rolls

UNION COUNTY — These are the Principal’s and Teacher’s Honor Rolls for Union County High School for the first quarter of the 2019-2020 school year.

Principal’s Honor Roll

(All A’s)

12th Grade

Caitlyn Rose Adams, Kayley Jayne Addis, Anna Caroline Alexander, Na-Stadea’ Ledia Arnold, Abby Mae Baldwin, Lyndsey Hope Barshaw, Sadie Kathleen Blackmon, Terrance Jermaine Booker, JaQuan Kentrell Boyd, Ja’kiya Cleunna Brannon, Madisen Amanda Brewington, Kaitlyn Elaine Burgess, Charles Andrew Cash, Rachel Ann Cathcart, Brina Grace Childers, Sydney Elizabeth Childers, Leah Danielle Cody, Dixie Caroline Crocker, Lauren Makayla Daniels, Jerel Tyreek Dawkins, Bailey Alexis Earls, Ryleigh Elizabeth Earls, Makayla Ann Edwards, Desmond O’Bryant Epps, Rockeyvious Tyon Fleming, Brennon Luke Cain Foster, Breanna Leigh Garner, Amber Ashante’ Gilliam, Aryana Michelle Gilliam, Joshua Robert Green, Taylor Tiana Gregory, Colin Reece Hames, Madison Aliyah Haney, Connor Mark Harris, Holeigh Elisabeth Harris, Mackenzie Payden Harris, Garrison Nichols Hendrix, Bella Grace Howell, Hunter Dean Inman, La’Darius Rashard Jefferies, Mariah Sade Johnson, Air’eyanna Shamone Jones, Jerimey Rey Kirby, Olajuwon Tykevius Land, Elice Nicole Lee, Cherry Belinda Levesque, Trevor Steven McCall, Jonah Paul McCutcheon, Jacob Alan McGee, Gemini Ti’ana Leigh Means, Connor Joseph Mitchell, Jalen Naheim Murphy, Megan Rebecca Nelson, Haleigh Cameron Palmer, Leigh Julianne Parris, Darwin Pimentel-Tadeo, Zion Tejhai Rice, Jakiya Mone Rogers, Jasmine Sanchez, Joshua Greer Sanders, Robert Joseph Sanders, Anna Rose Sawyer, Dustin Dakota Scruggs, Courtney Alexis Seymore, Adeshwa Antonio Smith, Millard Andrew Smith, Alexis Michelle Spears, George William Spencer, Sydni Nicole Thompson, Andrew Brian Treadway, Kaleb Alexander Varner, Katherine Elizabeth Wagner, Jaylon Xayvion Wallington, Noah Thomas West, Timothy Sullivan Wood, Taylor Danielle Worthy, Ashanti Kiasia Young.

11th Grade

Brianna Paige Bailey, Huston Logan Betenbaugh, Jacob Carter Colson, Jabarius Terron Crosby, Caitlin Briana Davis, Madeline Suzanne Gilstrap, Abigail Samantha Goodfellow, Anna Mason Gregory, Macie Cheyanne Gregory, Cameron Dale Heatherly, Lauren Elizabeth Hines, Haylee Mae Izzett, Lindsey Blaire Johnson, Halen Carolann Lawing, Erin Nicole Miller, Connor P. Mulligan, John Caleb Pickens, Mary Alexa Robbins, La’Christian Ta’liyah Salter, Garry Nakia Savage, Hunter Lewis Senn, Thomas Lee Smith, Yariah Tione Stewart, Dylan Strickland, Laurel Ray Treadway, Liza Richette Williams, Asharia Canelis Wood.

10th Grade

Jace Bradley Anderson, Rylee Makenna Austin, Morgan Anne Bailey, Lea Marie Baldwin, Caroline Elizabeth Baron, Maggie Elizabeth Berry, Thomas Joseph Betenbaugh, Dymia Lafayiasha Brannon, Rachel Elizabeth Brewington, Caleb Mardis Bright, William Bailey Childers, Hannah Madison Copeland, Dalaney Jene Davis, Luke Gregory Davis, Arielle Cheyanne Deputy, DeAndre Jermaine Edwards, Akiriya Janaisia Goode, Marcelle Lee Gregory, Peyton Nathaniel Gregory, Riley Dianne Gregory, Abby Alexis Inman, Mary Kathryn James, Alazia Zykoria Jeter, Ja’Marion Quatez Jeter, Keiaira Aishiane Jeter, Naqaua Malik Kershaw, Julie Anna Latham, Erika Marie Lawson, Elainie Diane Lee, Weirong Lin, Timmy Darnell Lindsay, Ricki-Anne Marshall, Jordan Cheyenne McElroy, Madison Alexis Patrick, Xiomara Ramirez-Bernal, Chloe Anna Rector, Jonathan David Rector, Alijahua Jules Rice, Summer Mackenzie Roberts, Amiah Mikayla Rufrano, Cole Bounxou Silavong, Nathan O’neal Smith, James Michael Tucker, Jada Danielle Turner, Hayden Keiston Whitlock, Kaigan Anna Wilson, Calista Hill Woodson, Olivia Michelle Yandel.

9th Grade

Taylor Nikole Austin, Morgan Michelle Catoe, Emma Catherine Childers, Alysha Nicole Clark, MaKaily Alexandria Covington, Tyler David Crocker, Ashley Brooke Duncan, Connor Davis Earls, Kelvin Marrette Eison, Ilani Khalia Farr, Jamya Ternisha Fleming, Kirsten Nicole Foster, Timothy James Garner, Jacob D Gates, Ansley Peyton Grady, Abby Grace Gregory, Demetria Tijuana Gregory, Jacob Cole Judson Gregory, Jasmine Makayla Humphries, Nickolas James Ivey, Holden Thorne Lipford, Olivia Grace Matthews, Diajah Sheray Moore, Thomas Edward Nichols, Zamorhia Rachell Norman, Allie Marie Owens, Kalli Ann Petty, Marcus Terrell Porter, Delani Leann Rash, Jacob Nicolas Robinson, Kimora Lee Sims, Caroline Grace Sinclair, Kayleigh Kiara Smith, Scarlett Calla Smith, Annie Wang, Bryant Walter Whitlock, Charles Gage Williams, Lillie Grace Elizabeth Williford.

Teacher’s Honor Roll

(All A’s and B’s)

12th Grade

Chandler Kole Austin, Hagan Robert Blackwell, James Eugene Bramlett, Nancy Carolyn Broadus, Chaniah Reonna Brown, Shelly Ann-Marie Burgess, Anthony Dashaun Carter, Reagan Olivia Chapman, Holden Patrick Cooke, Virginia Grace Crocker, Jaylon Marquise Edwards, Tyshond Cortez Eison, Kirklyn Grace English, Destiny Mariah Floyd, Iriana Corael Foster, Shamaria Briana Glenn, Talia Ashantay Glenn, Keion Malik Glover, KeSean Michal Glover, Bre’shauna Kiara Gordon, Bailey Phillips Gregory, Britney Nicole Holcombe, Dakota Storm Howard, Shanice Lashay Howell, Christian Wilson Humphries, TyQuan Kentrez Jackson, Dustin Blake Johnson, Jessica Lasha Johnson, Calvin Todd Kelley, Likeyvia Ashen Teshona Land, Gabrielle Juliaette Manus, Kionna Tiayaishia McBeth, Cody Daniel McCumbers, Karlie Grace McCutcheon, Carolyn Grace McDaniel, Jabari Anthony Meadow, Mason Scott Melton, DeAsia Chante Morgan, Jaquarius Keshawn Norman, Kentaysha A’shunti Norman, Arron Antrevian Owens, Andrew Flay Peace, Morgan Jade Peace, Justin Lynn Pettit, Dallis Alexa Pierce, Alexis Paige Roark, Niquievius Shy’Keem Route, Keyshawn James Sanders, Jonathan Ryan Shick, Kaleb Michael Small, Iysis Storm Smith, Kendele Faith Sullivan, Aaliyah Mariah Tew, Malia Jimeka Thomas, Taliyah O’Drionna Thomas, Natalie Sophia Thompson, Conner Judson Tyler, Alexis Nicole Vaughan, Robert Ryan Vinson, Dakota Jordan Wells, Arianna Kele Whitmire, Taylor McKenzie Wright.

11th Grade

Carrie Elizabeth Allison, Julia Mclarnon Bailey, Jaylin Emmanuel Booker, Rebecca Grace Boulware, Shyanne Marie Cannon, April Anita Case, Cheyenne Clarence Champion, Jaryn Sidney Cudd, Jabori Rondarius Dawkins, Katelyn Jillian Dos Santos, Bryson Alan Dowis, Termaine Javontae Epps, JeMeria Shaquese Foster, Rebekah Elizabeth Fox, Kallee Grace Garner, Dentajah Elizabeth Garrett, Jasmine Ky’ann Gault, Carmen Nicole Glenn, Erykah Yamaya Gray, Dalton Bailey Gregory, Hannah Alisabeth Gregory, Haleigh Elizabeth Hendrix, Robert Alan Hill, Riley Cooper-VanSac Huggins, Brianna Nicole Hughey, Haley Sierra Jackson, Kemahgee O’neal Jeter, Omarion Daquan Jeter, Egypt Alonjah Tonay Johnson, Laurin Amber Nikole Johnson, Wesley Keith, Abbie Jolie Kerr, Ethan Joseph Lancaster, Jada Mckenzley Lott, Kanijah Shaquez Norman, Helesha Janea Porter, Sydney Blake Reich, Christian Wallace Robinson, Rebekah Hope Rogers, Aaron Michael Root, Ja O’Marion Ruth, Ke’Avis Jay’quan Savage, Dylan Cooper Smith, Shamya Tamir Smith, Shanya Amir Smith, Erin Nikoal Sprouse, Aalyshia Nicole Thomas, Jah’zaya Ta’londa Young.

10th Grade

Brooke Lyn Adams, Kaitlyn Faith Alexander, Austin Lee Beheler, Nazir Turkir Brandon-Savage, Matthew Scott Brewington, Zachary Luke Burns, Mackenzi Jade Cabaniss, William Branson Cook, Lanie Crocker, Angel Marie Dean, Chelsea Elizabeth Dunlap, William Paul Edwards, Lexi Elizabeth England, Austyn Lindsey English, Christian Blain Estes, Hannah Dawn Fleming, Keirsten Rebecca-Lareese Floyd, Mu’khia Keshell Garrett-Carson, O’Marian Dajuan Glenn, Zykius Da’quan Glenn, Caitlin Janae Goode, Moriah Lee Goode, Zy’Bryia Maicyes Hall, Christopher Jacob Haney, Sarah Amelia Hart, Jabarryon Levonte Hopkins, Autamn Michelle Humphries, Michael Aaron Jordan, Ben’Naeyshyia Ly’shaeye Kelly, Zy’Deria Bryanna Lawson, Evan Morgan-Scott Ledford, Thomazia My-Yonnah Littlejohn, Janiya Honesty Lucre Mcleod, Jasmine Marie Martin, Bryson Jimmelle Means, Daniel Robert Miller, Jacarr Omorion Mitchell, Treasure Divine Morton, Emerson Ruth O’Dell, Irwing Alexander Ocampo, Hannah Grace Paschall, Bryson Tyler Perry, Annesley Peyton Phillips, Alisha Dawn Poole, Landyn Brooke Queen, Brian Daniel Renwick, John Kevin Rochester, Zackary John Rogers, Aaliyah Shuntai Sanders, Emma Leigh Scott, William Elijah Scott, Kera L Sellars, James Scott Sherbert, Caroline Elizabeth Shick, Kayla Hope Sinclair, Camren Yancy Smith, I’Kevious Jalajawan Smith, Julianna Elisa Smith, Kameron Rodgers Taylor, Brittney Nicole Thompson, Derek Dion Thompson, Ta’sharia Rashay Thompson, Kollin Gene Vinson, Kinsley Faith Waddell, Kayden Leigh Wages, Tyrell Tyre’tezon Wallace, Leo Gordon Williams, Jessie Lynn Williford.

9th Grade

Colby Jacob Adams, Jamison Leigh Alexander, TyKaylee Danielle Altman, Emily Nicole Anthony, Jasmine Renae Bailey, Kayleigh Arie Bates, Ty’Keyvius O’bryan Beaty, Tyreshia Keionie Bishop-Lott, Za’Maria Marie Booker, T’Yonna Domonique Boone, Karly Michell Brown, Ryan O’neal Bush, Kalyn Dianne Anthony Casey, Johnathan Alex Chastain, Andre Castrejon, Kelsy Nicole Cipriano, Katlyn Bryanna Clark, Kaitlyn Danielle Cornelison, William Andrew Duncan, Shiana Cerissa Falls, Cierra Brooklyn Gilkison, Gabriel Devonte Glass, Savannah Louise Greer, Anna-Kate Louise Hall, De’Nyrica Joannthia Hardy, Shymia Keonni Hardy, Cortney Dale Hicks, Kayla Madison Hodge, Cedric Elijha Zy’kius Jackson, Ty’kerrius Omarion Jeter, Jamiyah Elise Jones, William O’neal Lee, Gavin Parker Lollis, Neleh Kelise Lott, Madison Rose McMunn, Khristian Lee Means, Koheen William Minick, Claire Olivia Hodge Monroe, Makaylyn Elaine Moubray, Kenyanna Daijonese Norman, Peyton Hunter Ochiltree, Ahlaysha T’oni Owens, Maya Ariona Pendergraph, Cassandra Jean Perkins, Carla Elizabeth Phillips, Richard Charles Prince, Miley Faith Robinson, Jennah Paige Rogers, Rylee Ann Shuhart, Joseph Edward Sparks, Christian Nasir Stevens-Jones, Haley Lynn Strickland, Jason Cade Sweezy, Rosalinda Trejo, Garrett Austin Vaughan, Michael Velez, Rachel Hope Watson, Bryson James Weaver, Shonta Nastasia Wicks, Keirone Nicholas Young.

For the first quarter of 2019-2020

Special to The Union Times

This story courtesy of Union County High School.

