Sims Middle School Honor Rolls

UNION — These are the Principal’s and Teacher’s Honor Rolls for Sims Middle School for the first nine weeks of the 2019-2020 school year.
Principal’s Honor Roll
6th grade
• Adams, Ian Taylor
• Barnado, Reid Nicholas
• Chick, Jayden Christopher
• Childers, Catherine Lee
• Davis, Caroline Elizabeth
• Grant, Ja’leeah Gabrielle
• Hardin, Mary Elizabeth
• Harnett, Sydney Kay
• Howard, Emma Grace
• Hullett, Donald Ray
• Rash, Connor Lane
• Robinson, Thomas Hutch
• Smith, Akira
• Smith, Zoeie Brown
• Stevenson, Cobe Bryant
• Turner, Lillian Augusta
• Wang, Andrew
• Weaver, Nathaniel Shane
• Worthy, Olivia Kayden
7th grade
• Booker, Kennedi Mariah
• Coker, Carlisle Wade
• Conard, Madyson Anne
• Crank, Christian Isaiah
• Davis, Gracie Nichole
• Dowis, Brayden Anthony
• Eison, Jewel Armani
• Eison, Sha’Kirra Nicole
• Fleming, Lona Breanna Lee
• Fowler, Benfield Christopher
• Gowan, Daniel Alan
• Hardy, Aliyah Nicole
• Hart, Emma Gail
• Hart, Sara Elizabeth
• Hembree, Nathan Stanley
• Jeter, Layla Marie
• Lawson, Harrison Comer
• Lee, Joshua Woodrow
• Littlejohn, Zahmariya Renay
• Murphy, Stefan Hayden
• Rios, John Joshua
• Rochester, Davis Paul
• Russell, John Gavin
• Wright, Nataleigh Sue
• Worthy, Mi’Kiyah Keasia
8th grade
• Aldrich, Jordan Kiana
• Brewington, Hallie Anne
• Childers, Warren Arnold
• Cunningham, La’Coria Mylese
• Flowers, Mackenzie Lynne
• Kershaw, LaTroy
• Lee, Jacob Andrew
• Means, Allyiah Tameka Bey’once
• Palmer, Nicholas Darryl
• Rector, Ramsey Eli
• Vanderford, Suzan Leigh Ann
• Wade, Kamdyn Christopher
• Wagner, Stewart Alexander
• Wright, Amelia Audrey
• Yi, Tristan Tong
Teacher’s Honor Roll
6th Grade
• Beasley, McKayla Jolie
• Beasley, McKinley Jordyn
• Bradley, Raiden Gage
• Brock, Markevious Howard
• Calhoun, Colby Parker
• Campbell, Zander Storm
• Castle, Jacoby Christopher
• Crawford, Gracie Breann
• Crosby, Camora Naomi
• Davis, Jaelyn Marie
• Davis, Trevor Carter
• Dunaway, Madison Faith
• Duncan, Araina Star
• Duncan, Kendra Leighann
• Eller, Anna Leigh
• Ferguson, Kennedy Hope
• Fleming, Layla Dakota
• Fleming, Nicole Kenidy Lynn
• Gault, James Kevin
• Gilbert, Shelby Nicole
• Gilliam, Harmony La’sha
• Glenn, Sarah Paige
• Grayson, Brianna Shontiell
• Gregory, Zoe Gabrielle
• Hackler, Carter Heath
• Hames, Curtis Earl
• Jeter, Chad Christopher
• Jeter, Kali’s Monique
• Jeter, Rhiyan Makenzie
• Johnson, Alyssa Nicole
• Johnson, Kenya Danasia-Elyse
• Johnson, Kyle Daniel
• Johnson, Tamia Alexandria
• Knox, Christopher Aaron
• Koepke, Luke Zachariah
• Kurtz, Lillianna Jayde Margaret
• Lafalaise, Zoey Naressia
• Land, Shirlissa La’breya Tania
• Lawson, Hayden Nicholas
• Lyles, Keiarra Chyanne Elizabeth
• McNab, Jeremiah Timothy
• Merchant, Brionna Alexis
• Parker, Jaxon Thomas
• Patterson, Elliott Heath
• Petrie, Carson Andrew
• Ponce, Daniella Rose
• Ponder, Melaney James
• Porter, Jaelyn Monique
• Porter, Ke’Arri Angel Jah’dor
• Ramos-Perez, Jayden Alexander
• Rice, Kayla Danielle
• Rice, Malachi O’neil
• Robinson, Hannah Elizabeth
• Robinson-Teague, Grayson Maddox
• Rufrano, Joslynn Ronelle
• Ruth, Jaydon Robert
• Sims, Khloie Alexis
• Smith, Amaya Faith
• Smith, Annabelle Clayburne
• Smith, De’Shon Lamont
• Smith, Tre’ Crizz
• Sorrell, Kaylee Dawn
• Sprouse, Maci Kate
• Stevens, Shaniah Dasia
• Thompson, Amariah Ny’destiny
• Thompson, Eli River
• Tyler, Madelyn Kate
• Walker, Tremell Lee
• Ward, Tycen Pierce
• White, Najyra Tavionna
• Woods, Khalik Ty’von
• Yarborough, Shawn Demarcus
• Yarbrough, Logan Montgomery
• Young, Kaiysin Neil
• Young, Matthew Donte
7th Grade
• Anderson, Elizabeth Nichole
• Beasley, Ja’mya Lee
• Burgess, Haleigh Cheyenne
• Cathcart, Jamarion Brishaud
• Coker, Mikaylah Jade
• Cromer, Mason Ford
• Dos Santos, Makayla Summer
• Dunn, Kameron Andre’
• Farr, Armani Zykir
• Ferrell, Rease Carter
• Fowler, Savannah Chanel
• Gilliam, Ashley Shamaria
• Harris, Shon’teiria Shanice
• Hill, Terece O’mariyah
• Ivey, Andrew Benton
• Keasler, Gabriel Ray
• Knox, Alejandro James
• Knox, Joseph Lee
• Koepke, Nathan Michael
• Means, SanQuintin Lejaymes
• Moxley, Hailey Marie
• Murphy, Hayleigh Alexa
• Ocampo, Richard Allen
• O’Dell, Cassidy Faith
• Peahuff, Brooklyn Shyanne
• Petty, Tirani D’mya
• Root, Virginia Grace
• Scott, Anna Grace
• Sealy, Drake Matthew
• Sherbert, Richard Allen
• Shields, Jackson Nicholas
• Stewart, Ashton Shamar
• Sumner, Evan Gage
• Sweezy, Christopher Jacob
• Vanderford, Charles Shane
• Vassey, Hunter Ryan
• Vinson, Hailie Elaina
• Wade, Jazmyn Celeste
• Walker, Jaidyn Ameera
• White, Brandon Davis
• Wilburn, Adriyanna Nicole
• Williams, Madalyn Riley
8th Grade
• Allen, Elizabeth Layne
• Brown, EmmaLea Grace
• Brown, Jaeden
• Browning, Makiyah Malay Shaunice
• Bryant, Shania Armani
• Byrd, A’Shyra De’nae
• Calhoun, Alex Chip
• Childers, Justin Dale
• Colson, Ashley Elizabeth
• Comer, Emily Elizabeth
• Deput,Y, Alexys Catie
• Dunn, Analyssa Paris
• Fowler, Morgan Eve
• Garner, Gregory Allen
• Gist, Kaitlynn Laniyah
• Glenn, Jacob Coley
• Greer, Norah Eve
• Greer, Wyatt Michael
• Gregory, Ja’Maria Charneik
• Holcombe, Makenzie Brooke
• Holmes, My’Ana Brychele
• Hooper, Garrison Ryan
• Horne, Trenton Kenneth ‘
• Hughes, RoDerick Devell
• Inman, Caden Michael
• Jackson, Falijah Maurya
• Jean-Louis, James Luc
• Jeter, Ashlyn Zuriel
• Johnson, A’Mariyan Jermaine
• King, Ashley Antonio
• Lancaster, Abby Maria
• Latham, Andrew Dean
• Long, Paiden Makerica
• Lyles, Alexis Ciara
• McCall, Hunter Anthony
• McCoy, Miracle Chylah
• McMaham, Kimori Nicole
• Medford, Ivey Grace
• Mills, Hannah Elizabeth
• Millwood, Brianna Dawn
• Mobley, Natalie Giselle
• Norris, Iden Zane
• Parkins, Lydia Grace
• Parris, Jasmine Nicole
• Paschall, Lucas Cayden
• Ponder, William Garrett
• Proctor, Jordan Dannielle
• Proctor, Savannah Marie
• Purdie, Michaela Simone
• Sanders, Caroline Olivia
• Smith, Clifton Ryder
• Smith, Za’Vion Ja’quise
• Song, Ashtyn Lynn
• Steadman, Shauna Cassidy
• Stevens, William Keyshaun
• Stewart, Brianna Caitlin
• Thomas, Jayden Tarell
• Wang, Anna
• Williams, Crystal Nicole
• Williams, Kaleigh Renee’
• Williams, Trinity Ann
• Wright, Solei Jolie
This story courtesy of Sims Middle School.