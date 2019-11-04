Sims Middle School Honor Rolls

November 4, 2019 Union Times Education, Lifestyle, Local, News, Top Stories 0
By: Special to The Union Times

UNION — These are the Principal’s and Teacher’s Honor Rolls for Sims Middle School for the first nine weeks of the 2019-2020 school year.

Principal’s Honor Roll

6th grade

• Adams, Ian Taylor

• Barnado, Reid Nicholas

• Chick, Jayden Christopher

• Childers, Catherine Lee

• Davis, Caroline Elizabeth

• Grant, Ja’leeah Gabrielle

• Hardin, Mary Elizabeth

• Harnett, Sydney Kay

• Howard, Emma Grace

• Hullett, Donald Ray

• Rash, Connor Lane

• Robinson, Thomas Hutch

• Smith, Akira

• Smith, Zoeie Brown

• Stevenson, Cobe Bryant

• Turner, Lillian Augusta

• Wang, Andrew

• Weaver, Nathaniel Shane

• Worthy, Olivia Kayden

7th grade

• Booker, Kennedi Mariah

• Coker, Carlisle Wade

• Conard, Madyson Anne

• Crank, Christian Isaiah

• Davis, Gracie Nichole

• Dowis, Brayden Anthony

• Eison, Jewel Armani

• Eison, Sha’Kirra Nicole

• Fleming, Lona Breanna Lee

• Fowler, Benfield Christopher

• Gowan, Daniel Alan

• Hardy, Aliyah Nicole

• Hart, Emma Gail

• Hart, Sara Elizabeth

• Hembree, Nathan Stanley

• Jeter, Layla Marie

• Lawson, Harrison Comer

• Lee, Joshua Woodrow

• Littlejohn, Zahmariya Renay

• Murphy, Stefan Hayden

• Rios, John Joshua

• Rochester, Davis Paul

• Russell, John Gavin

• Wright, Nataleigh Sue

• Worthy, Mi’Kiyah Keasia

8th grade

• Aldrich, Jordan Kiana

• Brewington, Hallie Anne

• Childers, Warren Arnold

• Cunningham, La’Coria Mylese

• Flowers, Mackenzie Lynne

• Kershaw, LaTroy

• Lee, Jacob Andrew

• Means, Allyiah Tameka Bey’once

• Palmer, Nicholas Darryl

• Rector, Ramsey Eli

• Vanderford, Suzan Leigh Ann

• Wade, Kamdyn Christopher

• Wagner, Stewart Alexander

• Wright, Amelia Audrey

• Yi, Tristan Tong

Teacher’s Honor Roll

6th Grade

• Beasley, McKayla Jolie

• Beasley, McKinley Jordyn

• Bradley, Raiden Gage

• Brock, Markevious Howard

• Calhoun, Colby Parker

• Campbell, Zander Storm

• Castle, Jacoby Christopher

• Crawford, Gracie Breann

• Crosby, Camora Naomi

• Davis, Jaelyn Marie

• Davis, Trevor Carter

• Dunaway, Madison Faith

• Duncan, Araina Star

• Duncan, Kendra Leighann

• Eller, Anna Leigh

• Ferguson, Kennedy Hope

• Fleming, Layla Dakota

• Fleming, Nicole Kenidy Lynn

• Gault, James Kevin

• Gilbert, Shelby Nicole

• Gilliam, Harmony La’sha

• Glenn, Sarah Paige

• Grayson, Brianna Shontiell

• Gregory, Zoe Gabrielle

• Hackler, Carter Heath

• Hames, Curtis Earl

• Jeter, Chad Christopher

• Jeter, Kali’s Monique

• Jeter, Rhiyan Makenzie

• Johnson, Alyssa Nicole

• Johnson, Kenya Danasia-Elyse

• Johnson, Kyle Daniel

• Johnson, Tamia Alexandria

• Knox, Christopher Aaron

• Koepke, Luke Zachariah

• Kurtz, Lillianna Jayde Margaret

• Lafalaise, Zoey Naressia

• Land, Shirlissa La’breya Tania

• Lawson, Hayden Nicholas

• Lyles, Keiarra Chyanne Elizabeth

• McNab, Jeremiah Timothy

• Merchant, Brionna Alexis

• Parker, Jaxon Thomas

• Patterson, Elliott Heath

• Petrie, Carson Andrew

• Ponce, Daniella Rose

• Ponder, Melaney James

• Porter, Jaelyn Monique

• Porter, Ke’Arri Angel Jah’dor

• Ramos-Perez, Jayden Alexander

• Rice, Kayla Danielle

• Rice, Malachi O’neil

• Robinson, Hannah Elizabeth

• Robinson-Teague, Grayson Maddox

• Rufrano, Joslynn Ronelle

• Ruth, Jaydon Robert

• Sims, Khloie Alexis

• Smith, Amaya Faith

• Smith, Annabelle Clayburne

• Smith, De’Shon Lamont

• Smith, Tre’ Crizz

• Sorrell, Kaylee Dawn

• Sprouse, Maci Kate

• Stevens, Shaniah Dasia

• Thompson, Amariah Ny’destiny

• Thompson, Eli River

• Tyler, Madelyn Kate

• Walker, Tremell Lee

• Ward, Tycen Pierce

• White, Najyra Tavionna

• Woods, Khalik Ty’von

• Yarborough, Shawn Demarcus

• Yarbrough, Logan Montgomery

• Young, Kaiysin Neil

• Young, Matthew Donte

7th Grade

• Anderson, Elizabeth Nichole

• Beasley, Ja’mya Lee

• Burgess, Haleigh Cheyenne

• Cathcart, Jamarion Brishaud

• Coker, Mikaylah Jade

• Cromer, Mason Ford

• Dos Santos, Makayla Summer

• Dunn, Kameron Andre’

• Farr, Armani Zykir

• Ferrell, Rease Carter

• Fowler, Savannah Chanel

• Gilliam, Ashley Shamaria

• Harris, Shon’teiria Shanice

• Hill, Terece O’mariyah

• Ivey, Andrew Benton

• Keasler, Gabriel Ray

• Knox, Alejandro James

• Knox, Joseph Lee

• Koepke, Nathan Michael

• Means, SanQuintin Lejaymes

• Moxley, Hailey Marie

• Murphy, Hayleigh Alexa

• Ocampo, Richard Allen

• O’Dell, Cassidy Faith

• Peahuff, Brooklyn Shyanne

• Petty, Tirani D’mya

• Root, Virginia Grace

• Scott, Anna Grace

• Sealy, Drake Matthew

• Sherbert, Richard Allen

• Shields, Jackson Nicholas

• Stewart, Ashton Shamar

• Sumner, Evan Gage

• Sweezy, Christopher Jacob

• Vanderford, Charles Shane

• Vassey, Hunter Ryan

• Vinson, Hailie Elaina

• Wade, Jazmyn Celeste

• Walker, Jaidyn Ameera

• White, Brandon Davis

• Wilburn, Adriyanna Nicole

• Williams, Madalyn Riley

8th Grade

• Allen, Elizabeth Layne

• Brown, EmmaLea Grace

• Brown, Jaeden

• Browning, Makiyah Malay Shaunice

• Bryant, Shania Armani

• Byrd, A’Shyra De’nae

• Calhoun, Alex Chip

• Childers, Justin Dale

• Colson, Ashley Elizabeth

• Comer, Emily Elizabeth

• Deput,Y, Alexys Catie

• Dunn, Analyssa Paris

• Fowler, Morgan Eve

• Garner, Gregory Allen

• Gist, Kaitlynn Laniyah

• Glenn, Jacob Coley

• Greer, Norah Eve

• Greer, Wyatt Michael

• Gregory, Ja’Maria Charneik

• Holcombe, Makenzie Brooke

• Holmes, My’Ana Brychele

• Hooper, Garrison Ryan

• Horne, Trenton Kenneth ‘

• Hughes, RoDerick Devell

• Inman, Caden Michael

• Jackson, Falijah Maurya

• Jean-Louis, James Luc

• Jeter, Ashlyn Zuriel

• Johnson, A’Mariyan Jermaine

• King, Ashley Antonio

• Lancaster, Abby Maria

• Latham, Andrew Dean

• Long, Paiden Makerica

• Lyles, Alexis Ciara

• McCall, Hunter Anthony

• McCoy, Miracle Chylah

• McMaham, Kimori Nicole

• Medford, Ivey Grace

• Mills, Hannah Elizabeth

• Millwood, Brianna Dawn

• Mobley, Natalie Giselle

• Norris, Iden Zane

• Parkins, Lydia Grace

• Parris, Jasmine Nicole

• Paschall, Lucas Cayden

• Ponder, William Garrett

• Proctor, Jordan Dannielle

• Proctor, Savannah Marie

• Purdie, Michaela Simone

• Sanders, Caroline Olivia

• Smith, Clifton Ryder

• Smith, Za’Vion Ja’quise

• Song, Ashtyn Lynn

• Steadman, Shauna Cassidy

• Stevens, William Keyshaun

• Stewart, Brianna Caitlin

• Thomas, Jayden Tarell

• Wang, Anna

• Williams, Crystal Nicole

• Williams, Kaleigh Renee’

• Williams, Trinity Ann

• Wright, Solei Jolie

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For the first nine weeks of 2019-2020

Special to The Union Times

This story courtesy of Sims Middle School.

This story courtesy of Sims Middle School.