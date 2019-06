Principal’s & Teacher’s Honor Rolls

MONARCH — These are the Teacher’s and Principal’s Honor Rolls for Monarch Elementary School for the fourth nine weeks of the 2018-2019 school year.

3rd Grade

Teacher

• London Beaty

• Alayna Chick

• Kadence Clayton

• Rebecka Crawford

• Garrett Kendrick

• Faithlyn Gardin

• Iyonna Grubbs

• Brayden Jennings

• Amar’e Jeter

• Cameron Judy

• Alonzo Smith

• Jah-Zara Walker

• Ty’Tionna Woods

• Keionna Young

• Jameson Austin

• Tationia Cameron

• Olivia Cannon

• Levi Cannon

• Carly Gibson

• Colia Gray

• Adalyne Hammond

• Kemiyah Harden

• Tillice Kiser

• Cayden Lankford

• Dallas Lott

• Iyanna Neal

• Ta’Mijah Mobley

• Britney Nipper

• Parker Russell

• Cameron Todd

• Corley Turner

• Zachary Williams

• Caron Wilson

Principal

• Nathan Hendrix

• Blaine Hill

• Abby Jenkins

• Jacob Howard

• Ariel Lindsey

• Sahirah Smalls

• Kaylie Pasano

• Kaysen Bihner

• Kenna Kornelli

• Lexi Robinson

• Corley Turner

• Claire Wilson

• Cayden Wynn

4th Grade

Teacher

• Shayla Brandon

• Colin Edenfield

• Sharmari Edwards

• Kameron Fincher

• Christian Fleming

• Hayden Garner

• Key-Lee Jennings

• Zaria Lafalaise

• Haley Lee

• Ashlynn Parker

• Iris Taylor

• Malorie Walden

• Parker Cromer

• Kaliya Kelley

• Jamyri Rice

• Brayden West

• Ella Yount

• Skyy Edwards

• Wyatt Fowler

• Hannah Helton

• Shyknequa Johnson

• Eden Keisler

• Collin Kennedy

• Travion Renwick

• Bryson Rhinehart

• Ethan Snow

• Kaila Davis

• Cassidy Goode

• Michael Gregory

• Sara Grace Haney

• Ny”Aja Lisbon

• Harrison Ouzts

• Makenzi Risher

• Gwenda Sartor

• Tra’Asia Walker

• Rowan Whisnant

Principal

• Conner Barfield

• Carson Childers

• Hanna Cali Coker

• Addison Davis

• Marissa Dowis

• Tanner Gibson

• Analeigh Hart

• Anajiah Mayfield

• Andrew Millwood

• Kynlee Smith

• Ayda Lynn Hopper

• Peyton Ivey

• Sophia Jolly

• Bayla Morrow

• Anthony Tillman

• Jordyn Yopp

• Adalae Welch

5th Grade

Principal

• Carolina Davis

• Sarah Paige Glenn

• Connor Rash

• Annabelle Smith

• Catherine Childers

• Camora Crosby

• Harmony Gilliam

• Zoe Gregory

• Mary Hardin

• Melaney Ponder

• Zoeie Smith

• Cobe Stevenson

• Annabel Rhodes

Teacher

• Jayden Chick

• Gracie Crawford

• Shirlissa Land

• Jaxon Parker

• Hannah Robinson

• Jason Sanders

• Kimora Tucker

https://www.uniondailytimes.com/wp-content/uploads/2019/06/web1_MES.jpg

For Monarch Elementary School

Special to The Union Times

This story courtesy of Monarch Elementary School.

This story courtesy of Monarch Elementary School.