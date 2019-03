Honor Rolls and Perfect Attendance

UNION — Foster Park Elementary School honored those students who made its Honor Rolls and those who had Perfect Attendance for the 3rd quarter of the 2018-2019 school year.

Principal’s Honor Roll

(All A’s)

3rd Grade

Almaria Duckett

Taylor Burnett

Grace Prince

4th Grade

Levi Gentry

Malia Sims

Jayden Smith

Kamrin Song

Ta’Nyla Thompson-Smith

Drew Loftis

Mason Smith

Alana Hullett

Christian Jeter

Adrianna Johnson

5th Grade

DJ Hullett

McKayla Beasley

Maci Sprouse

Lillian Turner

Tycen Ward

Caleb Ward

McKinley Beasley

Colby Calhoun

Trevor Davis

Thomas Robinson

Jaydon Ruth

Yuairi Smith

Andrew Wang

Teacher’s Honor Roll

(All A’s & B’s)

3rd Grade

Luke Belue

Damian Betterton

David Gallman

Hailey Castle

Natalie Dow

Leeah Stanton

Leeyunna Trowell

Brylie Howell

Kaleigh Bradburn

Dominic McMahon

Nikenzie Gavula

Makyleeigh Benton

Marissa Bobo

Silas Colson

Ryder Fallen

Cheyenne Flanagan

TyJavius Holcomb

Apollo Wise

4th Grade

Adaria Brannon

Jordan Haydock

LeShay Inman

Zycorrian Jeter

La’Derius Means

Marley Poole

5th Grade

Angel Bush

Curtis Hames

Emma Howard

Alyssa Johnson

Kenya Johnson

La’Troy Bates

Raiden Bradley

Maryah Farr

Deondra Hill

Jason Olivo-Medina

Eli Patterson

Amariya Peake

Ke’Arri Porter

Kaleya Sinclair

Emory Tucker

Madelyn Tyler

Jatavion Bell

Jacoby Castle

Olivia Nelson

Christian Solis

Perfect Attendance

Kindergarten

Madison Barnes

Tyson Savage

Britian Tucker-Stewart

Israel Austin

Ava Eubanks

My’Kingg Good

Channon Johnson

Kamyia Smith

Dequonje Stewart

Pratt Carter

Rosalie Justice

Makalynn Gregory

Ja’Niya Rice

Poe Betterton

Starr Means

First Grade

Robert Bradburn

Savannah

Henderson

Demari Goode

Skyler Jeter

Bentley Weltman

Daniel Gallman

Ryan Henderson

La’Myah Jeter

Second Grade

Ur’Majesty Garrett

Lakenzie Kershaw

Aiden Nance

Ji’Mir Willingham

KeyMaya Gregory

Amya Beacham

Terrianna Spencer

Third Grade

David Gallman

Zorhiana Jeter

Kayla Nguyen

Khamari Hall

Scottie Henderson

Nathan McClain

John Turner

Brylie Howell

Zion Williams

Cheyenne Flanagan

TyJavius Holcomb

Skylar McMorris

Grace Prince

Fourth Grade

Adaria Brannon

LeShay Inman

Malia Sims

Z’Kozi Walton

Jahzara Williams

Morgan Williams

RJ Bobo

Garrett Harbst

Zaria Hill

Nate Dunifer

Christian Jeter

Janiya Andrews

Gabry’elle Eison

Tyreek King

Da’Prasha Puckett

Mason Smith

Tytavius Smith

Fifth Grade

Angel Bush

Kalis Jeter

Nicholas Smith

Maryah Farr

Deondra Hill

Olivia Nelson

Andrew Wang

https://www.uniondailytimes.com/wp-content/uploads/2019/03/web1_FPES-Eagle-Logo.jpg

At FPES for the 3rd quarter of 2018-2019

Special to The Union Times

This story courtesy of Foster Park Elementary School.

This story courtesy of Foster Park Elementary School.