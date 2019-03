Principal’s & Teacher’s Honor Rolls

JONESVILLE — These are the Principal’s and Teacher’s honor rolls for Jonesville Elementary/Middle School for the third nine weeks of 2018-2019.

Principal’s Honor Roll

3rd Grade

Karsyn Coffer

Mikey Gallman

Allison Ivey

Jordy O’Shields

Braylon Porter

Cohen Watkins

4th Grade

Gage Biggerstaff

Bailey Campbell

Shawna Cook

Jackson Farr

Jordan Gregory

Chase Heatherly

Dennis Hopkins

John Michael Lawson

Reagan Mann

Kalli O’Shields

Conner Redmon

JeMarius Smith

C Vaughan

Garrett Wilson

Nathan Wood

5th Grade

Aiden Brewington

Derek Burrell

Juan Cruz

Maggie Fowler

Libby Hickson

London Ketterman

Sienna Luman

Dreshawn Mills

Delaney Newton

Cally Palmer

Aniya Porter

6th Grade

Hallie Burrell

Kennedy Coffer

Brittany Hamilton

Dawson Hyatt

Brianna Ndemeye

Audri Williams

7th Grade

John Bogan

Logan Campbell

Noah Ketterman

Parker Wright

8th Grade

Jacob Gates

Jameson Holt

Jacob Robinson

Lillie Grace Williford

Teacher’s Honor Roll

3rd Grade

Gavin Beck

Erica Bennett

Alyssa Burgess

Jacob Campbell

Trever Clark

Aniya Crosby

Bella Gowan

Ben Hale

Adam Lancaster

Jack Lawson

Brianna Ramos-Perez

Gracie Roberson

Amaria Talley

Braeden Teague

Ryley Tesner

Bryson Vanderford

4th Grade

Tristen Bedore

Jy’Nia Brannon-Rodgers

Lily Cook

Addison Cromer

Carson Duncan

Emma English

Ian Gibson

Tsali Johnson

Aubrie McSwain

Christina Messer

Zayvian Owens

Jacob Plemons

Aaliyah Ramos-Perez

Caroline Suggs

Madeline Sweezy

Joseph Whisenant

Juan Yanez-Centeno

5th Grade

Jeniyah Barber

Grayson Birchfield

Harley Blackwell

Jayla Davis

Tia Davis

Blake Dunnihoo

Nicole Fleming

Parker Fowler

RJ Hughey

Daniel Ireton

Savanna Kendrick

Jack Kerr

Emma Knox

Trinity Lewis

Aracely Morales

Keeli Parker

Mariah Player

Hunter Revis

Emilee Wilkie

Sean Williams

Alyssa Wynn

6th Grade

Kaylie Allen

Luke Baldwin

Amaria Harris

Christian Hughey

Emma Inman

Callie Keisler

Rylan Lancaster

Jaiya McKissick

Cason Porter

Randall Wicker

7th Grade

Taryn Cochran

Damien Collins

Itzeli Cruz-Salinas

Mellana Falcone

Will Farr

Grayson Gossett

Keiara Kendall

Caitlyn O’Shields

Apollo Porter

Raina Smith

Tyger Suggs

Katelyn Truitt

Will Turner

Madison Woods

8th Grade

Ben Black

CJ Brannon

Karly Brown

Lily Canada

MaKaily Covington

Bryson Dameron

Kirsten Foster

Jackson Fowler

Jeb Gallman

Holden Lipford

Khristian Means

Ahlaysha Owens

Carla Phillips

Miley Robinson

Rosalinda Trejo

Garrett Vaughan

Bryant Whitlock

CJ Whitlock

Ella Wilkie

At JEMS for the third nine weeks of 2018-2019

Special to The Union Times

This story courtesy of Jonesville Elementary/Middle School.

