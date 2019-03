Honor Rolls & Perfect Attendance

BUFFALO — These are the Honor Rolls and Perfect Attendance lists for Buffalo Elementary School for the 2nd quarter of the 2019-2020 school year

Principal’s Honor Roll

3rd Grade — Kenlee Beaver, Gabriel Carroll, Cole Haney, Brayden Howell, Melaney Jones, Anna Grace Lee, Madison Maness, Marissa Millwood, Jasper Shropshire

4th Grade — Gavin Anderson, Mykenzie Bevis, Raelyn Eller, Sam Murphy, Stella Phillips, Aydan Pridemore, William Reeves, Brooklyn Stevens, Alianna Twing, Alyssa Vinson

5th Grade — Reid Barnado, Madison Dunaway, Gabbie Grant, Kade Griffin, Carter Hackler, Aleta Jolly, Lillianna Kurtz, Carson Petrie, Daniella Ponce, Jayden Ramos-Perez, Malachi Rice, Joslynn Rufrano, Colleen Silvey, Khloie Sims, Nathan Weaver

Teacher’s Honor Roll

3rd Grade — Daquentin Beacham, Christian Booker, Kady Jean Cathcart, Mariah Edwards, Will Kaufman, Ailaina Parkins, Xavier Rufrano, Bryson Scarborough, Kamron Sims, Kingston Wade, Maliq Walker

4th Grade — Bella Bramlett, Chloe Burrell, Nikolas Garner, Jonathan Gossett, Charles Gowan, Lucas Haney, Dale Hillard, Peyton James, Nezhay Jeter, Cassie Karcanes, Z’Aire Littlejohn, Kaden Malpass, Izaiah McBride, Corey Millwood, Shyann Rakestraw, Zyra Rogers, Amari Route, Carl Sepheus, Isabella Smith, Jakobie Tucker, Taylor Wells

5th Grade — Xander Chapman, Anna Eller, Kennedy Ferguson, Shelby Gilbert, Aiden Hines, Chad Jeter, Landon Johnson, Kyle Johnson, Kiimora Jones, Kaitlyn Lawson, Lexi Merchant, Evan Millwood, Madi Paris, Dylan Peahuff, Jaelyn Porter, Deshon Smith, Tremell Walker, Kaiyson Young, Matthew Young

Perfect Attendance

4K — Emory Foster, Harmony Jeter, Lili Mendoza, Winter Miller, Brayden Wilson

5K — Kjhan Anaya, Cruz Crawford, Haylee Henderson, Bella Ramsey, Makiyan Renwick, Paisley Thomas, Landyn Tucker

1st Grade — Jaden Banks, Natalie Bramlett, Kaleb Broadus, Faith Dean, Ayanna Griffin Green, , Hunter Jennings, Ariel Palmer, Alyssa Phillips, Marissa Rakestraw, Kaden Sims, Makenzie Wilkes

2nd Grade — Kolby Brown, Zy’Keem Dawkins, Melody Holmes, Kayson Kingsmore, Skylyn Lawson, Ivey Palmer, Lucy Pridemore, Braydon Riddle, Layla Steadings, Gia Still, Kindall Thomas, Lodon Veal, Amariaun Young

3rd Grade — Marquise Austin, Ja’Don Garrett, Tyre Hill, Ailaina Parkins, Aaron Phillips, ZyShaun Rogers, Kailyn Salter, Zeremih Thomas, Zy’Quez Tucker, Aiden Young, Arden Young, Alexis Zeigler

4th Grade — Gavin Anderson, Chloe Burrell, Lila Colton, Kendrick Constant, Peyton James, Tamera Jones, Jaylen Kershaw, Lakeirra Kershaw, Emma Lawson, Terrian Lawson, Kayla Lee, Izaiah McBride, Michael Medford, Sam Murphy, Bryant Ochiltree, Aydan Pridemore, Shyann Rakestraw, Kelci Rochester, Zyra Rogers, Amari Route, Kingston Shippy, Isabelle Smith, Brooklyn Stevens, Tamia Vaughn, Alyssa Vinson, Taylor Wells, Elisha Wilson, Ryleigh Yarbrough

5th Grade — Ji’Zereon Barber, Reid Barnado, Charles Beard, Nathan Brown, Anna Eller, Lydarian Epps, TyKavion Harris, Noelle Head, Chad Jeter, Elijajuan Jeter, Kyle Johnson, Tamia Johnson, Aleta Jolly, Kii’Mora Jones, Christopher Knox, Keke Lyles, Dylan Peahuff, Jayden Ramos-Perez, Jaelyn Porter, Joslynn Rufrano, Deshon Smith, Kassidy Trammell, Tremell Walker, Austin Williams, Matthew Young

