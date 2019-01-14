Monarch Elementary honor rolls

MONARCH — These are the students who made the honor roll at Monarch Elementary School for the 1st nine weeks of the 2018-2019 school year.
3rd Grade
A Honor Roll
Carly Gibson
Kenna Kornelli
Lexi Robinson
Corley Turner
Claire Wilson
Cayden Wynn
Ansley Clayton
Nathan Hendrix
Blaine Hill
Jacob Howard
Abby Jenkins
Ariel Lindler
Sahirah Smalls
A/B Honor Roll
Jameson Austin
Adalyne Hammond
Kemiyah Harden
Jayda Jeter
Tillice Kiser
Britney Nipper
Parker Russell
Caron Wilson
Kaysen Bihner
Kadence Clayton
Iyonna Grubbs
Braydon Jennings
Amare’ Jeter
Alonzo Smith
London Beaty
Alayna Chick
Jaylyn Crawford
Norah Gallman
Garrett Kendrick
Cameron Todd
4th Grade
A Honor Roll
Shayla Brandon
Carson Childers
Hannah Cali Coker
Addy Davis
Marissa Dowis
Hayden Garner
Tanner Gibson
Analeigh Hart
Anajiah Mayfield
Ella Yount
Cassidy Goode
Peyton Ivey
Sophie Jolly
Bayla Morrow
Harrison Ouzts
Shyknequa Johnson
Andrew Millwood
Kynlee Smith
Ethan Snow
Lailah Stinson
Adalae Welch
A/B Honor Roll
Parker Cromer
Sharmari Edwards
Key-lee Jennings
Kaliya Kelley
Jamyri Rice
Brayden West
Hagan Clark
Kaila Davis
Hallie Gregory
DJ Gregory
Sara Grace Haney
Nyla Hooker
Ayda Lynn Hopper
Ny’Aja Lisbon
Gwenda Sartor
Caleb Cohen
Skyy Edwards
Wyatt Fowler
Hannah Helton
Eden Keisler
Collin Kennedy
Travion Renwick
Bryson Rhinehart
Tra’Asia Walker
Kira Davis
Colin Edenfield
Kameron Fincher
Ma’Shayla Fleming
Ka’miya Gist
Ani’ja Grubbs
Zaria Lafalaise
Haley Lee
Ashlynn Parker
Sanijah Rice
Iris Taylor
Justin Ward
Steven Williams
Jayla Williford
Kadyn Wilson
Jordyn Yopp
5th Grade
A Honor Roll
Calee Childers
Camora Crosby
Caroline Davis
Harmony Gilliam
Libby Hardin
Melle Ponder
Zoeie Smith
Cobe Stevenson
Sarah Paige Glenn
Connor Rash
Annabelle Smith
A/B Honor Roll
Adam Hicks
Luke Koepke
Lamarcus Littlejohn
Maddox Robinson-Teague
Zoe Gregory
Treveon Shorter Jayden Chick
Mason Conner
Bryson Knox
Zoey Lafalaise
Shirlissa Land
Kimora Tucker