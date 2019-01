Monarch Elementary honor rolls

MONARCH — These are the students who made the honor roll at Monarch Elementary School for the 1st nine weeks of the 2018-2019 school year.

3rd Grade

A Honor Roll

Carly Gibson

Kenna Kornelli

Lexi Robinson

Corley Turner

Claire Wilson

Cayden Wynn

Ansley Clayton

Nathan Hendrix

Blaine Hill

Jacob Howard

Abby Jenkins

Ariel Lindler

Sahirah Smalls

A/B Honor Roll

Jameson Austin

Adalyne Hammond

Kemiyah Harden

Jayda Jeter

Tillice Kiser

Britney Nipper

Parker Russell

Caron Wilson

Kaysen Bihner

Kadence Clayton

Iyonna Grubbs

Braydon Jennings

Amare’ Jeter

Alonzo Smith

London Beaty

Alayna Chick

Jaylyn Crawford

Norah Gallman

Garrett Kendrick

Cameron Todd

4th Grade

A Honor Roll

Shayla Brandon

Carson Childers

Hannah Cali Coker

Addy Davis

Marissa Dowis

Hayden Garner

Tanner Gibson

Analeigh Hart

Anajiah Mayfield

Ella Yount

Cassidy Goode

Peyton Ivey

Sophie Jolly

Bayla Morrow

Harrison Ouzts

Shyknequa Johnson

Andrew Millwood

Kynlee Smith

Ethan Snow

Lailah Stinson

Adalae Welch

A/B Honor Roll

Parker Cromer

Sharmari Edwards

Key-lee Jennings

Kaliya Kelley

Jamyri Rice

Brayden West

Hagan Clark

Kaila Davis

Hallie Gregory

DJ Gregory

Sara Grace Haney

Nyla Hooker

Ayda Lynn Hopper

Ny’Aja Lisbon

Gwenda Sartor

Caleb Cohen

Skyy Edwards

Wyatt Fowler

Hannah Helton

Eden Keisler

Collin Kennedy

Travion Renwick

Bryson Rhinehart

Tra’Asia Walker

Kira Davis

Colin Edenfield

Kameron Fincher

Ma’Shayla Fleming

Ka’miya Gist

Ani’ja Grubbs

Zaria Lafalaise

Haley Lee

Ashlynn Parker

Sanijah Rice

Iris Taylor

Justin Ward

Steven Williams

Jayla Williford

Kadyn Wilson

Jordyn Yopp

5th Grade

A Honor Roll

Calee Childers

Camora Crosby

Caroline Davis

Harmony Gilliam

Libby Hardin

Melle Ponder

Zoeie Smith

Cobe Stevenson

Sarah Paige Glenn

Connor Rash

Annabelle Smith

A/B Honor Roll

Adam Hicks

Luke Koepke

Lamarcus Littlejohn

Maddox Robinson-Teague

Zoe Gregory

Treveon Shorter Jayden Chick

Mason Conner

Bryson Knox

Zoey Lafalaise

Shirlissa Land

Kimora Tucker

https://www.uniondailytimes.com/wp-content/uploads/2019/01/web1_MES.jpg

For the first nine weeks of 2018-2019