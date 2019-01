UNION COUNTY — This is the Union County High School Honor Roll for the first quarter of the 2018-2019 school year.

A Honor Roll

12th Grade

Thomas Dale ‘DJ’ Anthony, Brandon Scott Bates, Michael Andrew Benson, Peighton Elisabeth Berry, Bailey Nicole Betenbaugh, Baylie Amanda Black, Lauren Nicole Brewington, Jenna Danielle Bright, Miranda Leigh Bright, Andrew Thomas Clayton, Zykeria Denasia Dawkins-Willingham, Nigel Dos Santos, William Kyle Edwards, Caleb Hunter Enlow, Jamya Monae Feaster, Latavia Cherae Foster, Destiny Chyenne Fowler, Caroline Elizabeth Gallman, Makayla Hope Grady, Daniel Colvin Grant, Cayla Paige Gregory, Dennezia Tamia Hardy, Dayteria Lashawn Harris, Decorius Terriq Harris, Layla Charline Howell, Christopher Juan Tariq Johnson, Tykevues Tyrone Kershaw, Jakob Scott Lawson, Jordan Blake Lawson, Austin Garrett Lollis, Anna Katherine Bailey Long, William Gossett Long, William Tyler Lowe, Cedrickus DeCarlos Neal, Chandler Lee Northern, Bradley Vance Parris, Cassidy Page Rector, Destiny Nicole Sanders, Cory Wayne Scott, Bronson Alexander Shetley, Abby Danielle Smith, Cassandra Celeste Smith, Kailee Hope Stepp, Ly’Garien Da’Viyon Still, Benjamin Loftis Stone, Shyann Nichole Tennant, Brittney Brianna Thompson, Jennifer Ruby L Turner, Garrett O’Neil Wages, Jamal Xavier Wallington, Douglas James Warr, Derek Malik Young.

11th Grade

Kayley Jayne Addis, Trey Alan Best, Sadie Kathleen Blackmon, JaQuan Kentrell Boyd, Chaniah Reonna Brown, Shelly Ann-Marie Burgess, Charles Andrew Cash, Kristian Adam Davis, Jerel Tyreek Dawkins, Jalaya Alyce Dawkins-Willingham, Ryleigh Elizabeth Earls, Destiny Mariah Floyd, Shamaria Briana Glenn, Mackenzie Payden Harris, Jessica Lasha Johnson, Elice Nicole Lee, Gabrielle Juliaette Manus, Shamareya Shantez McBride, Jonah Paul McCutcheon, Jacob Alan McGee, Haleigh Cameron Palmer, Emily Victoria Reeves, Joshua Greer Sanders, Keyshawn James Sanders, Robert Joseph Sanders, Anna Rose Sawyer, Jasmine Marie Suggs.

10th Grade

Bailey Kendall Angel, Julia McLarnon Bailey, Ethan Alexander Balkum, Alexandria Jade Belue, Huston Logan Betenbaugh, Halle Blythe Brannon, April Anita Case, Cheyenne Clarence Champion, Elizabeth Ann Childers, Jacob Carter Colson, Dixie Caroline Crocker, Caitlin Briana Davis, Katelyn Jillian Dos Santos, Bryson Alan Dowis, Chamir Arion Dunn, Mary Elizabeth Fisher, Jenna Grace Fleming, JeMeria Shaquese Foster, Lateasha Jasilyn Foster, Kallee Grace Garner, Madeline Suzanne Gilstrap, Abigail Samantha Goodfellow, Anna Mason Gregory, Macie Cheyanne Gregory, Nicholas Aaron Hale, Haleigh Elizabeth Hendrix, Brianna Nicole Hughey, Haylee Mae Izzett, Za’Kyah Janae Jeter-Walton, Laurin Amber Nikole Johnson, Lindsey Blaire Johnson, Nyla My’Joy Land, Halen Carolann Lawing, Jada McKenzley Lott, Erin Nicole Miller, John Caleb Pickens, Mary Alexa Robbins, Ja O’Marion Ruth, Dustin Dakota Scruggs, Hunter Lewis Senn, Iysis Storm Smith, Karia T’ace Smith, Shamya Tamir Smith, Shanya Amir Smith, Corenza Zykiria Stewart, Yariah Tione Stewart, Kendele Faith Sullivan, Ryan DeQuon Thomas, Laurel Ray Treadway, Julia E Whitney.

9th Grade

Rylee Makenna Austin, Maggie Elizabeth Berry, Thomas Joseph Betenbaugh, Rachel Elizabeth Brewington, Caleb Mardis Bright, Bryan Bryant, William Bailey Childers, Lanie Crocker, Ruthie Alice Dean, Arielle Cheyanne Deputy, Carter William Dodson, MacAuther Edmonds, Moriah Lee Goode, Jacob Ryan Green, Marcelle Lee Gregory, Peyton Nathaniel Gregory, Riley Dianne Gregory, Tyler Gage Henderson, Abby Alexis Inman, Alazia Zykoria Jeter, Ja’Marion Quatez Jeter, Zy’Deria Bryanna Lawson, Elainie Diane Lee, Janiya Honesty Lucre Mcleod, Bryson Tyler Perry, Annesley Peyton Phillips, Chloe Anna Rector, Brian Daniel Renwick, Amiah Mikayla Rufrano, Nathan O’Neal Smith, Kameron Rodgers Taylor,Madison Dawn Thompson, James Michael Tucker, Kinsley Faith Waddell, Jamaria Donta’ via Walton, Leah Mackinzie Whitmore, Kaigan Anna Wilson, Calista Hill Woodson, Olivia Michelle Yandel.

A/B Honor Roll

12th Grade

William Haskins Balkum, Kayson Sabrie Bates, Grant Thomas Berry, Tristian John Bright, Jayda Brianne Canada, Ashley Jade Case, Kaelyn Sydney Chavis, Macee Adaire Chesnut, Hannah Parks Coffer, Jacob Robert Crocker, Jordan Lee Davis, Makayla Cheyenne Dyer, Zachary Tyler Fowler, Brittany Nicole Fullbright, Preston Kyier Garrett, Latizia Ziquajah Gray, Justin James Hall, David Tyler Haney, Larissa Janeth Horne, Breyonna ShaQuell Jeter, Brian Keith Jeter, Kristin Michelle Kicidis, Nathaniel R Lindsay, Patrick Alman Long, Cameron DiJon Lott, Coby Damar Martin, Lewis Booker T McBeth, Justyce Keyera McClintock, Austin Aaron McKissick, Anna Elizabeth Mitchell, Najzha Isheia Mitchell, Alayna Peden Monroe, Ashe-Leigh Jordan Morris, Parker Reed Northern, Brindia E Nunn, Mackenzie Nicole Parks, Michael Jacob Parks, Riley Jobe Pittman, Tyanna Mona’ Porter, Wesley Tyler Pruitt, Kori Jamari Kitoria Rice, Zanaa Alejha-Taylor Rice, Randy K Riddle, Kendy Linet Roman-De la Cruz, Latavia Ijanique Ruth, Tyree Devonte` Ruth, Shaidasya Izanere Sanders, Kadijah Tyanna Scott, Carmen Delila Sliwa, EmilyAnn Mackenzie Smith, Kedra Janae Smith, Madelyn Hope Sparks, Jimmysha Tyana Stewart, Zyrien Ah’Mir Stewart, Alexis Olivia Stinson, Kayla Mackenzie Thompson, ShaDente Tamaz Thompson, Skyler Rozelle Toth.

11th Grade

Anna Caroline Alexander, Taylor Lanora Beatty, Lauren Carey Becknell, Terrance Jermaine Booker, Madisen Amanda Brewington, Alex Patrick Burns, Rachel Ann Cathcart, Brina Grace Childers, Sydney Elizabeth Childers, Leah Danielle Cody, Holden Patrick Cooke, Dallas James Crocker, Kaitlin Breann Davis, Tykasia Chart’e Davis, Cailey Breann Edwards, Jaylon Marquise Edwards, Makayla Ann Edwards, Alexis Janai Gaffney, Breanna Leigh Garner, Amber Ashante’ Gilliam, Quantavious Shyheem Green, Taylor Tiana Gregory, Phillip Blake Guinn, Colin Reece Hames, Madison Aliyah Haney, Connor Mark Harris, Britney Nicole Holcombe, TyQuan Kentrez Jackson, Jamaye` Ke’Ora Jeter, Shanya Ashanti Jeter, Mariah Sade Johnson, Malena Michelle Kirby, Catelin Rilei Lakeman, Likeyvia Ashen Teshona Land, Olajuwon Tykevius Land, Dameon Shane Lawson, Jessica Delaney Lawson, Dayquan Richard Maxwell, Trevor Steven McCall, Karlie Grace McCutcheon, Gemini Ti’ana Leigh Means, India Kiemya Means, Briana Madison Millwood, Connor Joseph Mitchell, Deidrick Tayshuan Montgomery, Donasia Zaitraill Nash, Olivia Faith Ouzts, Justin Lynn Pettit, Dallis Alexa Pierce, Alexis Paige Roark, Courtney Alexis Seymore, Kaleb Michael Small, Alexis Michelle Spears, Antonio Mikel Stephens, Malia Jimeka Thomas, Natalie Sophia Thompson, Sydni Nicole Thompson, Andrew Brian Treadway, Conner Judson Tyler, Nathaniel Antonio Valdez, Alexis Nicole Vaughan, Robert Ryan Vinson, Layla Iyana Voiselle, Katherine Elizabeth Wagner, Noah Thomas West, Arianna Kele Whitmire, Timothy Sullivan Wood, Jai’lyn Ailse Worthy, Ashanti Kiasia Young.

10th Grade

Candace Aaliyah Armstrong, Brianna Paige Bailey, Lyndsey Hope Barshaw, Madison Paige Blackwell, Rebecca Grace Boulware, Tarik Raekwon Briggs, Caley Brianne Brown, Grace Carolyn Clark, Brianna Alexis Cribbs, Jabarius Terron Crosby, Ingrid J Cruz-Salinas, Jaryn Sidney Cudd, Jabori Rondarius Dawkins, Rebekah Elizabeth Fox, Abbigail Grace Freeman, Aaliyah Chentel Gilliam, Cierra Grace Goldman, Hannah Alisabeth Gregory, DreShawn Keonte Hardy, Noah Blake Hendrix, Riley Cooper-VanSac Huggins, Myra Nicole Hullett, Haley Sierra Jackson, Kemahgee O’Neal Jeter, Elizabeth Ashley Johnson, Janie Cecilia Knox, Trinity Divine Morton, Kanijah Shaquez Norman, Andrew Flay Peace, Karrah Bethany Rice, Michael Gregory Roof, Aaron Michael Root, La’Christian Ta’Liyah Salter, Ke’Avis Jay’Quan Savage, Takeria Nyree Savage, Bailey McKel Scott, Macayla Gail Sinclair, Alicia Mikayla Smith, Dylan Cooper Smith, Thomas Lee Smith, Erin Nikoal Sprouse, Bonnie Kay Steadman, Chariah Monique Tucker, Asharia Canelis Wood.

9th Grade

Brooke Lyn Adams, Kaitlyn Faith Alexander, Kyleigh Elizabeth Allen, Levi Jamison Allen, Caroline Elizabeth Baron, Nicholas Blaine Barron, O’Jada Renee Bishop, Kenneth Darrin Blanton, Nazir Turkir Brandon-Savage, Matthew Scott Brewington, William Branson Cook, Hannah Madison Copeland, Tommy Nathaniel Cudd, Dalaney Jene Davis, Jessica Jaleya Dawkins, Maryetta Mae Duncan, Chelsea Elizabeth Dunlap, William Paul Edwards, Samuel Victor Elliott, Ansleigh Reign Erwin, Keirsten Rebecca-Lareese Floyd, Mu’khia Keshell Garrett-Carson, Emily Mae Gelske, Ta’Jarion Da’Shun Glenn, Zykius Da’Quan Glenn, Caitlin Janae Goode, Gavyn Cade Gregory, Bethany Cadence Hames, Kayleigh Alexis Harris, Sarah Amelia Hart, Olivia Dezarae Heatherly, LeBron Capone Henderson, Bryana Jade Horne, Alejandro Benito Hunt, Zoe Layne Hunt, Mary Kathryn James, Ydel Ideh Jean-Louis, Kyn’Deria La’Bria Jeter, Menaszeay Le’Deaz Jeter, T’Quan Jermaine Jones, Hailey Justice, Naqaua Malik Kershaw, Shykeema R Land, Julie Anna Latham, Erika Marie Lawson, Timmy Darnell Lindsay, Naykaia Briana Lindsey, Thomazia My-Yonnah Littlejohn, Madalyn Josephine JoAnn Manibusan, Jasmine Marie Martin, Derrik J’Marion Martinez, Phi-Quashia La-Sha McMorris, Marion Douglas Means, Bryson Russ Morgan, Treasure Divine Morton, Brooklyn Paige Palmer, Hannah Grace Paschall, Madison Alexis Patrick, Xiomara Ramirez-Bernal, Alijahua Jules Rice, Westley Trad Robinson, John Kevin Rochester, Aaliyah Shuntai Sanders, Emma Leigh Scott, Caroline Elizabeth Shick, Jashad Otonio Simpson, Kayla Hope Sinclair, Camren Yancy Smith, Garrison Chase Smith, Isaiah Christopher Stokes, Carley Michele Sumner, Brittney Nicole Thompson, Kenterrius Keesean Thompson, Ta’sharia Rashay Thompson, Evan Hope Threadgill, Jada Danielle Turner, Carson Bradley Valentine, Kollin Gene Vinson, Kayden Leigh Wages, Sarah Elizabeth Walden, Spencer Alexander Weaver, Abbigail Marie Williams, Jessie Lynn Williford, Autumn Nicole Wilson, James Taylor Wishert, Jon Thomas Dennis Wright.

https://www.uniondailytimes.com/wp-content/uploads/2019/01/web1_UCHS.jpg

For the 1st quarter of the 2018-2019 school year