Honor rolls & perfect attendance

UNION — Foster Park Elementary School honored those students who made its Honor Rolls and those who had Perfect Attendance for the 1st quarter of the 2018-2019 school year.

Principal’s Honor Rolls (All A’s)

3rd Grade

Leeah Stanton

Silas Colson

Ryder Fallen

Cheyenne Flanagan

Grace Prince

Apollo Wise

Brylie Howell

Dominic McMahon

Damian Betterton

4th Grade

Payton Butler

Gabry’elle Eison

Drew Loftis

Mason Smith

Jamarriah Tucker

Ethan White

Ben Balkum

Maddox Cooper

Levi Gentry

Marley Poole

Kamrin Song

TaNyla Thompson-Smith

5th Grade

DJ Hullett

La’Troy Bates

McKayla Beasley

Raiden Bradley

Maryah Farr

Amariyah Peake

Maci Sprouse

Lillian Turner

Tycen Ward

Caleb Willard

McKinley Beasley

Colby Calhoun

Jacoby Castle

Thomas Robinson

Jaydon Ruth

Yuari Smith

Christian Solis

Andrew Wang

Teacher’s Honor Roll (All A’s & B’s)

3rd Grade

Natalie Dow

Scottie Henderson

Leeyunna Trowell

Makyleigh Benton

Marissa Bobo

Nevaeh Breakfield

Zy’Clara Dawkins

Krishauna Hill

TyJavius Holcomb

Destiny Hunt

Tylen Inman

Zavien Ray

Gabriel Tyler

Taylor Burnett

Amya Dudley

Aaylivia Gault

Anthony Leake-Johnson

Zion Williams

Luke Belue

Chloe Sorrels

4th Grade

Chloe Bailey

Deontae Beacham

Cooper Brigmon

Camden Erwin

Mason Gregory

Tyreek King

Matthew Pennington

Kiera Sinclair

Miracle Smith

Tytavius Smith

Leearia Trowell

Garrett Harbst

Zaria Hill

Alana Hullett

Christian Jeter

Adrianna Johnson

Kenya Scott-Gist

Ayden Thompson

Destiny Thompson

Adaria Brannon

Ke’Asia Hill

ZyCorrian Jeter

Malia Sims

5th Grade

Curtis Hames

Emma Howard

Kenya Johnson

Kayla Rice

Elliot Patterson

Ke’Arri Porter

Terence Salter Jr.

Madelyn Tyler

Ja’Tavion Bell

Trevor Davis

Elizabeth Gibson

Tyra Means

Olivia Nelson

Zoesha Rogers

McKenna Smith

Alyjah Stewart

Makaylee Walker

Camren West

Esmerelda Wise

Perfect Attendance

Kindergarten

Mrs. Silvey’s Class

Cali Alexander

Madison Barnes

Ameer Brooks

Eden Hill

Jes’el Jean-Louis

Paris Jennings

Bailey LeMaster

Zeke Macias

Ayden Means

Steven Miller

Calder Rogers

Aubrey Stroud-Hughes

Mrs. Bailey’s Class

Keshawn Gallman

Rosalie Justice

Lucas Silvey

Mrs. Kingsmore’s Class

Cameron Delaney

Jake Gallman

Princess Johnson

Ava Mitchell

Ja’Niya Rice

Rylee Whitley

Avonlea Wise

Harmoni Chambers

Mrs. Walker’s Class

Joseph Betterton

Sariya Duckett

Lauryn Fourney

Iyahnna Green

Bella Horne

Jayvion Jones

Starr Means

Bentley Nance

Braylen Worthy

Mrs. Justice’s Class

Scottie Butler

Channon Johnson

Kamyia Johnson

Denquonje Stewart

1st Grade

Mrs. Styles’ Class

Karmello Glenn

Skyler Jeter

Zy’Brenna Jeter

Michael Land

Anna Neors

Deacon Rogers

Mrs. Howell’s Class

Taylon Eison

Kemijh Ferguson

Kaylee Glenn

Isabella Ingle

Jayden Jones

Daniel Lee

Ian Wright

Mrs. Gibson’s Class

Ryan Henderson

La’Myah Jeter

Daniel Gallman

Brantlee Burnett

Kiley Nadeau

Xzavian Porter

Martin Robinson

Katelyn Summerlin

Camden Wheeler

Mrs. Queen’s Class

Bella Austin

Michael Burnett

Wyatt Grady

Savannah Henderson

Yandi Roberson

Ava Savage

2nd Grade

Mrs. Hogan’s Class

Melissa Alexander

Quandaris Jeter

India Moton

Brianna Oliver

Brae’Lynn Rice

KaNyla Salter

Jaylen Summerlin

Kahlan Walker

Mrs. Bishop’s Class

Shy’Daria Brannon

William Dix

Trey’Sean Johnson

Tristan Salter

Terrianna Spencer

Kyleigh Wells

Mrs. Holcombe’s Class

Lucian Betterton

UrMajesty Garrett

Aiden Nance

Ji’Mir Willingham

Kemon Kennedy

Mrs. Prince’s Class

Amya Beacham

Jamia Dunn

Hunter Gill

Jacoby Gist

Keshon Kennedy

3rd Grade

Mrs. Ivey’s Class

Hailey Castle

Da’Miah Collins

Trenton Davis

Natalie Dow

Kamarin Fonteneau

Nathan McClain

Mrs. Roark’s Class

Silas Colson

Zy’Clara Dawkins

Cheyenne Flanagan

Destiny Hunt

Khloe Marlow

Skylar McMorris

Grace Prince

Zavien Ray

Apollo Wise

Mrs. Candler’s Class

Brylie Howell

Gabriel Tyler

Dakota Aste

Anthony Leake-Johnson

Mrs. Robinson’s Class

Shykeriah Simmons

Kamirra Scott-Gist

Myking Rogers

Jakenzo Smith

Makayla Price

Zorhiana Jeter

David Gallman

Anthony Carter

Shiro Crosby

Jalon Dawkins

Damian Betterton

4th Grade

Ms. Palmer’s Class

Chloe Bailey

Deontae Beacham

Gabry’elle Eison

Rihanna Jennings

Tyreek King

Mason Smith

Tytavius Smith

Ethan White

Mrs. Willard’s Class

Ty’Tionna Adamo

Ben Balkum

Rodrick Davis

Garrett Harbst

Madison Hill

Kenya Scott-Gist

Ayden Thompson

Destiny Thompson

Mrs. Wells’ Class

Leshay Inman

Maleeyah Jeter

ZyCorrian Jeter

Marley Poole

Malia Sims

Tanyla Thomson-Smith

Z’Kozi Walton

Morgan Williams

5th Grade

Ms. Owens’ Class

Angel Bush

Jackson Erwin

Allagha Foster

DJ Hullett

Kalis Jeter

Aquavious Mitchell

Kayla Rice

Mrs. Hughes’ Class

La’Troy Bates

McKayla Beasley

Raiden Bradley

Maryah Farr

Deondra Hill

Nariyah Hill

Ke’Arri Porter

Terence Salter Jr.

Maci Sprouse

Lillian Turner

Madelyn Tyler

Mrs. Inman’s Class

Ja’Tavion Bell

Jacoby Castle

Trevor Davis

Olivia Nelson

Thomas Robinson

Christian Solis

Andrew Wang

McKinley Beasley

Elizabeth Gibson

DeMaja Moton

Esmerelda Wise

