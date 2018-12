Honor rolls & perfect attendance

BUFFAO — Buffalo Elementary School honored those students who made its Honor Rolls and those who had Perfect Attendance for the 1st quarter of the 2018-2019 school year.

Principal’s Honor Roll

• 3rd Grade — Kenlee Beaver, Gabriel Carroll, Kady Jean Cathcart, Cole Haney, Melaney Jones, Madison Maness, Jasper Shropshire, Janie Trantham

• 4th Grade — Gavin Anderson, Raelyn Eller, Nikolas Garner, Charles Gowan, Peyton James, Nezhay Jeter, Sam Murphy, Stella Phillips, Aydan Pridemore, Zyra Rogers, Isabelle Smith, Brooklyn Stevens, Alyssa Vinson

• 5th Grade — Reid Barnado, Madison Dunaway, Kennedy Ferguson, Kade Griffin, Kyle Johnson, Lillianna Kurtz, Lexi Merchant, Carson Petrie, Daniella Ponce, Jayden Ramos-Perez, Colleen Silvey, Khloie Sims, Tremell Walker, Nathan Weaver

Teacher’s Honor Roll

• 3rd Grade — Daquentin Beacham, Mariah Edwards, Brayden Howell, Will Kaufman, Harlee Lawson, Anna Grace Lee, Xavier Rufrano, Alona Talley, Kingston Wade, Maliq Walker, Alexis Zeigler

• 4th Grade — Jaden Campbell, Jonathan Gossett, Lucas Haney, Cassie Karcanes, Christian Lawson, Z’Aire Littlejohn, Izaiah McBride, Corey Millwood, Lila Murphy, Bryant Ochiltree, Will Reeves, Amari Route, Kingston Shippy, Alianna Twing, Taylor Wells

• 5th Grade — Xander Chapman, Kendra Duncan, Anna Eller, James Gault, Shelby Gilbert, Damija Gist, Gabbie Grant, Carter Hackler, Noelle Head, Aiden Hines, Chad Jeter, Landon Johnson, Aleta Jolly, Ben Kinman, Hayden Lawson, Kaitlyn Lawson, Evan Millwood, Madi Parks, Dylan Peahuff, Jaelyn Porter, Malachi Rice, Joslynn Rufrano, Faith Smith, Tyson Trammell, Matthew Young

Perfect Attendance

• 4K — Harmony Jeter, Quinnton Mitchell, Weston Seaburg, Logan Suggs, Brayden Wilson

• 5K — Kjhan Anaya, Malik Austin, Noah Boulware, Cruz Crawford, Isabella Crocker, Nevaeh Gilliam, Ja’Kyon Goode, Haylee Henderson, Alayna Johnson, Lyric Kershaw, Brittany Lowe, Joshua Rash, Makiyan Renwick, Paisley Thomas, Landyn Tucker, Airenee Walker, Bud Willard, Brendan Nasir Withers

• 1st Grade — Brody Addis, Anna Barnett, Eian Boulware, Landon Bradburn, Natalie Bramlett, Noah Brock, Faith Dean, Ryleigh Gilliam, Zay’Darrius Gray, Ayanna Griffin-Green, Kaylee Lawson, Alyssa Magner, Ariel Palmer, Darshil Patel, Kaden Sims, Kristinna Williams, E’Coryan Young

• 2nd Grade — Quan Beacham, Makenzie Bishop, Jaxson Burgess, Chloe Davis, Andrew Eller, Jayden Holloway, Adrianna Lipscomb, Aiyanna Napper, Ivey Palmer, Audrey Paris Brown, Isabella Pettie, Adam Sinclair, Mason Suggs, Braydon Riddle, Italy Scott, Layla Steadings, Gia Still, Kindall Thomas

• 3rd Grade — Kenlee Beaver, Joshua Betsill, Christian Booker, A’Neisa Brown, Xavier Burnett, Lauryn Conway, Ja’Don Garrett, Brianna Gowan, Tyre Hill, Matthew Judy, Anna Grace Lee, Madison Maness, ZyShaun Rogers, Xavier Rufrano, Kailyn Salter, Yatonian Salter, Jemochaine Stinson, Jamir Tucker, Zy’Quez Tucker, Aiden Young, Arden Young, Kingston Wade

• 4th Grade — Gavin Anderson, Noah Ballard, Bella Bramlett, Hunter Brock, Katie Campbell, Kendrick Constant, Charles Gowan, Nezhay Jeter, Aryah Johnson, Jaylen Kershaw, Destiney Lucre, Kaden Malpass, Corey Millwood, Colton Murphy, Lila Murphy, Sam Murphy, Bryant Ochiltree, Olivia Phillips, Shyann Rakestraw, Kelci Rochester, Brooklyn Stevens, Rihanna Thompson, Tamia Vaughn, Alyssa Vinson, Ryleigh Yarbrough

• 5th Grade — Reid Barnado, Charles Beard, Zander Campbell, Zion Fields, Christopher Garfias, Damija Gist, Kade Griffin, Aiden Hines, Chad Jeter, Kyle Johnson, Tamia Johnson, Aleta Jolly, Ben Kinman, Kaitlyn Lawson, Jaylen Lee, Keke Lyles, Jace Magner, Evan Millwood, Dylan Peahuff, Daniella Ponce, Jaelyn Porter, Jayden Ramos-Perez, Joslynn Rufrano, Khloie Sims, DeShon Smith, Faith Smith, Makaila Thomas, Kassidy Trammell, Tyson Trammell, Tremell Walker, Nathan Weaver, Najyra White, Kaiysin Young

