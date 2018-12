JEMS Principal’s, Teacher’s Honor Rolls

JONESVILLE — These are the honor rolls for Jonesville Elementary/Middle School for the first nine weeks of the 2018-2019 school year.

Principal’s Honor Roll

3rd Grade

• Erica Bennett

• Mikey Gallman

• Allison Ivey

• Adam Lancaster

• Graceanna Roberson

4th Grade

• Bailey Campbell

• Shawna Cook

• Jackson Farr

• Dennis Hopkins

• John Michael Lawson

• Reagan Mann

• Aubrie McSwain

• Kalli O’Shields

• Zayvian Owens

• Garrett Wilson

5th Grade

• Juan Cruz

• Maggie Fowler

• Libby Hickson

• London Ketterman

• Sienna Luman

• Dreshawn Mills

• Aracely Morales

• Delaney Newton

• Cally Palmer

• Aniya Porter

6th Grade

• Hallie Burrell

• Dawson Hyatt

• Cason Porter

7th Grade

• John Bogan

• Logan Campbell

• Keiara Kendall

• Noah Ketterman

• Apollo Porter

• Will Turner

8th Grade

• Bryson Dameron

• Kirsten Foster

• Jackson Fowler

• Jameson Holt

• Jacob Robinson

• Garrett Vaughan

• CJ Whitlock

• Lillie Grace Williford

Teacher’s Honor Roll

3rd Grade

• Alyssa Burgess

• Karsyn Coffer

• Aniya Crosby

• Bella Gowan

• Ben Hale

• Jack Lawson

• Ja’Niyah McClain

• Jordy O’Shields

• Brianna Perez

• Braylon Porter

• Lila Reynolds

• Amaria Talley

• Braeden Teague

• Ryley Tesner

• Bryson Vanderford

• Cohen Watkins

4th Grade

• Gage Biggerstaff

• Ja’Niya Brannon-Rodgers

• Landon Burgess

• Lily Cook

• Addison Cromer

• Carson Duncan

• Jaxon Garner

• Ian Gibson

• Jordan Gregory

• Chase Heatherly

• Tsali Johnson

• Addison Lancaster

• Reese McCumbers

• Christina Messer

• Jacob Plemons

• D.J. Queen

• Aaliyah Ramos-Perez,

• Conner Redmon

• Akeem Sims

• Za’Niyah Smith

• Caroline Suggs

• Madeline Sweezy

• C Vaughan

• Joseph Whisenant

• Juan Yanez-Centeno

5th Grade

• Jeniyah Barber

• Grayson Birchfield

• Harley Blackwell

• Aiden Brewington

• Derek Burrell

• Savanna Carpenter

• Gabriella Castrejon

• Jayla Davis

• Tia Davis

• Blake Dunnihoo

• Nicole Fleming

• Elijah Gory

• Cayden Horne

• RJ Hughey

• Daniel Ireton

• Savanna Kendrick

• Jack Kerr

• Jaidyn Knight

• Emma Knox

• Sahara Neufeld

• Mariah Player

• Hunter Revis

• Dayonna Rice

• Landon Robinson

• Madison Ruiz

• Alyssa Wynn

6th Grade

• Kaylie Allen

• Luke Baldwin

• Kennedy Coffer

• Trystan Garner

• Brittany Hamilton

• Amaria Harris

• Emma Inman

• Jaiya McKissick

• Brianna Ndemeye

• Jamison Parks

• Christopher Queen

• Alana Thompson

• R.J. Wilkins

7th Grade

• Taryn Cochran

• Damien Collins

• Zoie Cromer

• Itzeli Cruz-Salinas

• Levi Edwards

• Will Farr

• Hannah Fowler

• Sarah Hope Henderson

• Rheagan Johnson

• Jesse Jones

• Raina Smith

• Katelyn Truitt

• Alijah Wood

• Madison Woods

• Parker Wright

• Sky Young

8th Grade

• Karly Brown

• Lily Canada

• Kelsy Cipriano

• Nickolas Ivey

• Ellis Luman

• Ahlaysha Owens

• Hunter Peterson

• Isaac Pruitt

• Rosalinda Trejo

• Bryant Whitlock

• Kyleigh Woody

For the first nine weeks of 2018-2019