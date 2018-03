Foster Park Elementary Honor Rolls

UNION — These are the students who made the Honor Rolls at Foster Park Elementary School for the third nine weeks of the 2017-2018 school year.

Third Grade

Principal’s Honor Roll All A’s

Payton Butler, Maddox Cooper, Harrison Ouzts, Malia Sims, Mason Smith, Ta’Nyla Thompson-Smith, Levi Gentry, Marley Poole, Kamrin Song, Ethan White

Teacher’s Honor Roll A’s and B’s

Gabby Eison, Mason Gregory, Jordan Haydock, Josiah Means, Matthew Pennington, Kenya Scott-Gist, Ty’Tionna Adamo, LeShay Inman, Christian Jeter, Adrianna Johnson, Ethan Lee, Drew Loftis, Isabella Smith, Tytavius Smith, Destiny Thompson, Chloe Bailey, Ben Balkum, RJ Bobo, Adaria Brannon, Ke’Asia Hill, ZyCorrian Jeter, Ayden Thompson

Fourth Grade

Principal’s Honor Roll All A’s

Thomas Robinson, Yuairi Smith, Tycen Ward, Colby Calhoun, Amariyah Peake, Jaydon Ruth, Maci Sprouse, Lillian Turner, Kaylee Fox

Teacher’s Honor Roll A’s And B’s

Jacoby Castle, Trevor Davis, Maryah Farr, Allagha Foster, Alyssa Johnson, Jamoree McBride, Madelyn Tyler, Makaylee Walker, Esmerelda Wise, Elijah Gory, Sydney Harnett, Rhiyan Jeter, Kenya Johnson, Tyra Means, Caleb Willard, McKinley Beasely, Ke’Arri Porter, Kayla Price, Andrew Wang

Fifth Grade

Principal’s Honor Roll All A’s

Haleigh Burgess, Zahmariya Littlejohn, Jaidyn Walker, Morgan Chesnut, Angel Flanagan, Ashley Gilliam, Adalyn Henderson, Terece Hill, Cassidy O’Dell, Gracie Davis, Shakirra Eison, Grayson Fallen, Titianna Peeples, Anna Scott, Kennedi Booker, Aliyah Hardy, Emily Henderson, Savannah Fowler, Malachi Gibson

Teacher’s Honor Roll A’s and B’s

Zyan Harris-Rice, Ameeliyah Geter, Erion Jeter, Mariah Smith, Miracle Smith, Clarrissa Land, Dratin Bush, Tijah Davis, ZeKaya Delaney, Hayleigh Gilkison, Kayriah Jeter, Cadan Williams, Bryanna Adamo, Makayla Dos Santos, Ta’Niya Holcomb, Ja’Quan Jeter, Maziyah Mobley, Antoine Moore, Devonta Thompson, Abryelle Wise, Ja’Mya Beasley, Isaac Cooper, Malachi Gibson, Tah’Meeriah Norman, Gracie Root, Destiney Vanderford, Caydence Wages, Hannah Williams, Kinsley Kirby, Hayden Inman

https://www.uniondailytimes.com/wp-content/uploads/2018/03/web1_FPES.jpg