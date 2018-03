Buffalo Elementary Honor Rolls

UNION — These are the student who made the Honor Rolls at Buffalo Elementary School for the third nine weeks of the 2017-2018 school year.

A Honor Roll

3rd Grade

Gavin Anderson, Mykenzie Bevis, Nikolas Garner, Jayla Harris, Z’Aire Littlejohn, Izaiah McBride, Corey Millwood, Sam Murphy, Stella Phillips, Aydan Pridemore, Will Reeves, Amari Route, Isabelle Smith, Brooklyn Stevens, Rihanna Thompson, Aly Twing, Alyssa Vinson, Taylor Wells, Elisha Wilson

4th Grade

Reid Barnado, Emily Calvert, Madison Dunaway, Araina Duncan, Kendra Duncan, Kennedy Ferguson, Lucifer Gault, Shelby Gilbert, Gabbie Grant, Kade Griffin, Carter Hackler, Aleta Jolly, Lillianna Kurtz, Samuel Landreth, Kaitlyn Lawson, Lexi Merchant, Roger McGee, Carson Petrie, Daniella Ponce, Jayden Ramos-Perez, Joslynn Rufrano, Khloie Sims, Tremell Walker, Nathan Weaver

5th Grade

Karlie Chapman, Payne Corbin, Aryn Freeman, A. J. Garfias, Taylor Greene, Kayleigh Lawson, Aderikka Means, Hayleigh Murphy, Nate Mitchell, Kara Pruitt, Ethan Smith, Charlie Vanderford Maddie Williams

A/B Honor Roll

3rd Grade

Aiden Ballard, Bella Bramlett, Jaden Campbell, Kendrick Constant, Breonna Davis, Raelyn Eller, Jonathan Gossett, Charlie Gowan, Courbin Graham, Lucas Haney, Breanna Harmon, Jayden Jennings, Jaylen Jeter, Nezhay Jeter, Ayden Johnson Cassie Karcanes, Lakeirra Kershaw, Triston Kirby, Christian Malone, Kaden Malpass, Michael Medford, Colton Murphy, Lila Murphy, Bryant Ochiltree, Austin Parham, Theron Petty, Shyann Rakestraw, Kelci Rochester, Zyra Rogers, Ashton Sherbert, Skye Shetley, Zaymarion Sims, Alyssa Stamey, Riley Thompson, Gayson Wicks, Ryleigh Yarbrough

4th Grade

Anna Eller, Layla Fleming, James Gault, Damija Gist, Brooklyn Harris, Ty’Kavion Harris, Noel Head, Aiden Hines, Chad Jeter, Kyle Johnson, Marcus Jones, Trinity Lewis, Jace Magner, Evan Millwood, Dylan Peahuff, Colleen Silvey, Kaylee Sorrell, Faith Smith, Tyson Trammell, Najyra White, Matthew Young

5th Grade

Mikaylah Coker, Amari Cureton, Jewel Eison, Daniel Gowan, Zane Morton, Hailey Mullins, Hayleigh Murphy, Hayden Murphy, Ariel Parham, ,John Russell, Nyzir Sims, Ashton Stewart, Hailey Wells, Journey Wheeler, Brandon White, Adriyanna Wilburn, Mi’Kiyah Worthy, Nataleigh Wright

For the third nine weeks of the school year

