100 make President’s, Dean’s lists

UNION — USC Union has named 20 students to the President’s List and 80 students to the Dean’s List for the fall 2017 semester.

To be named to the President’s List, a student must be full-time with a semester grade point average of 4.0. Those named to the Dean’s List are full-time students with a semester GPA above 3.5.

President’s List

• Grady Biggerstaff

• Amber Nicole Bumgarner

• Cathleen Newton Cathcart

• Alex Blake Chapman

• Bret Clinton Groves

• Cassie Elizabeth Horne

• Lindsey Ann Jarvis

• Koby Adam Lee

• Brittney Means

• Payton Karen Moss

• Claire Elizabeth Pridemore

• Kalen Neal Richardson

• William Dalton Sinclair

• Nia Simone Smith

• Todd Franklin Taylor

• Grant Edward Tucker

• MaKenzie Jordan Wall

• Graham Tucker Whitesides

• Jeffery Kyle Witt

• Christian Davis Wood-Weddle

Dean’s List

• Martin Alejandro Arias

• Patricia Francis Ashe

• Caylee Michelle Austin

• Monica Whitney Berry

• Frank Carroll Bleasdale

• Kelsey G Boatwright

• Kyla Mone’t Brown

• Samantha Danielle Campbell

• Andrew Phillip Caskey

• Gaven Michael Causey

• Rebecca Ann Comer

• Zachary Bryan Craine

• Michael Braxton Craps

• Jennifer Dove Cudd

• Kela De’shane Daniels

• Charlie Mckinley Deputy

• Meagan Hannah Earnest

• Azaireion Jordyn Eison

• Kelvin Deion Eison

• Preston John Farmer

• Timothy Tyrone Farr

• Josie Alayna Ferrell

• Pierce Lee Funderburk

• Derric Gandee Lunsford

• Lisa Marina Garza

• Daisha Shanay Gerald

• Taylor L Gibson

• Hanna Carmella Goodfellow

• John Michael Greer

• Julie Patricia-Ann Gregoire

• Jacob Scott Gregory

• Lacey Marie Guerry

• Ashley Marie Hall

• Gabriel Reid Hall

• Charles Berkley Herrington

• Dallas Christian Honeycutt

• Cayla Jennings

• DeAndre Jaleel Jennings

• Hannah Alexa Johnson

• Christian Bay Joplin

• Joseph Patrick Kurtz

• Tomi L Lachance

• Kiara Lee

• Zachary Allen Lowe

• Elizabeth Brianna Medlin

• Anthony Alexander Miller

• Tiffany Maria Nabors

• LaTerricka Nelson

• Carlos Eduardo Orellana

• Ashley Phillips

• Hunter Patrick Plemmons

• Ashley Nicole Ponder

• Brooklyn Michelle Putnam

• Lindsey Rhea Ratliff

• Anna Elizabeth Reynolds

• Jada Doreece Rice

• Shikia Dan’Tia Samuels

• Zaria Savage

• Mary Catherine Scarborough

• Katy Wingo Self

• Hannah Belle Shipp

• Dierre L Simmons

• Kannon Scott Small

• Kathryn Elizabeth Smith

• Mark Antony Brady Spencer

• Sierra Paige Steadman

• Dusty Blaine Stephens

• Noah Lee Stribling

• Andrew Dayton Suber

• Dimia D Thompson

• Payton Alyssa Townsend

• John Steven Trammell

• Donna Rita Truelove

• Asia S Tucker

• Jonathan Edward Wages

• Sha’Quilla Teneshia Walker

• Keondra Patrice Watts

• Sarah Grace Ellen Wrennall

• Reagan Taylor Wyatt

• Michael Young

