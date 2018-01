Monarch Elementary Honor Rolls

MONARCH — These are the students who made the Honor Rolls at Monarch Elementary School for the second nine weeks of the 2017-2018 school year.

Princpal’s Honor Roll (All A’s)

Third Grade

Carson Childers, Hannah Coker, Parker Cromer, Addison Davis, Tanner Gibson, Marissa Dowis, Andrew Millwood, Brayden West, Analeigh Hart, Peyton Ivey, Bayla Morrow, Kynlee, Smith, Hallie Gregory, Gwenda Sartor, Lailah Stinson

Fourth Grade

Jayden Chick, Austin Duckett, Shirlissa Land, Khalik Woods,Calee Childers, Camora Crosby, Harmony Gilliam, Zoe Gregory, Libby Hardin, Adam Hicks, Melle Ponder, Treveon Shorter, Zoeie Smith, Marion Edwards, Sarah Paige Glenn, Hannah Robinson, Eli Thompson

Fifth Grade

Kameron Dunn, Mason Greer, Joe Knox, Maggie Grace Lancaster, Jolene West, Christian Crank, Mason Cromer, Eva Jolly, Jamison Parks, Madyson Conard, Ben Fowler, Harrison Lawson, Elijah Byrd, Brayden Dowis, Nathan Hembree, Gabriel Keasler, Jazmyn Wade

Teacher’s Honor Roll (All A’s And B’s)

Third Grade

Connor Barfield, Brianna Booker, Hagan Clark, Charles Cohen, Jaila Davis, A’Mariyan Fuller, Tony Good, Genesis Hill-Johnson, Key-Lee Jennings, Saniyah Rice, Skylynn Vaughn, Rowan Whisnant, Kadyn Wilson, Hayden Garner, D.J. Gregory, Sara Grace Haney, Anajiah Mayfield, Adalae Welch, Skyy Edwards, Wyatt Fowler, Cassidy Goode, Nyla Hooker, Ayda Hopper, Shyknequa Johnson, Sophia Jolly, Caydon Thomas, Justin Ward, Jordyn Yopp, Ke’Myia Smith, Ny’Aja Lisbon, Jayla Williford, Ella Young

Fourth Grade

Corey Conner, Gracie Crawford, Johnathon Jones, Bryson Knox, Grayson Robinson-Teague, Kameron Salter, Jason Sanders, Kaliyah Shaw-Knighton, Aliyah Smith, Jeremiah McNab, Kyra Burgess, Caroline Cao, Travis Gibson, Aliviah Rainwater, Amariah Thompson, Kimora Tucker, Taylor Williford, Shawn Yarborough, Caroline Davis, Eric Gray, Luke Koepke, Lamarcus Littlejohn, Gracie Reid

Fifth Grade

Kare-ra Duffy, Brayden Edenfield, Blaine Henderson, Makenzie Jeter, Zy’Maria Martin, Hailey Moxley, Drake Sealy, Trenton Wilson, Greyson Day, Rease Ferrell, Benton Ivey, Jackson Shields, Nevaeh Tisdale, La’Zaria Worthy, Cade Coker, Gracie Garland, Emma Hart, Keylan Jeter, Ja’Taria Mills, Mason Russell, Mia Sherbert, Trinity Smith, Reagan Turner, Ryan Vassey, Mekhi Young, Jamarion Cathcart, Morgan Gilmore, Zyer Hamilton, Sam Lindler, Richie Ocampo, Aniah Rainwater, Kylie Roberts, Davis Rochester, Hayden Shetley, Houston Ward

