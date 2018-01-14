Foster Park Elementary Honor Rolls

UNION — These are the students who made the Honor Rolls at Foster Park Elementary School for the second nine weeks of the 2017-2018 school year.
3rd Grade
All A’s Honor Roll
Drew Loftis, Mason Smith, Ta’Nyla Thompson-Smith, Payton Butler, Marley Poole, Kamrin Song
A/B Honor Roll
Maddox Cooper, Gabby Eison, Jordan Haydock, Zaria Hill, Harrison Ouzts, Matthew Pennington, Malia Sims, Ty’Tionna Adamo, Azariyah Dean, Jayla Harris, Christian Jeter, Adrianna Johnson, Ethan Lee, CJ Millwood, Isabella Smith, Destiny Thompson, Jamarriah Tucker, Chloe Bailey, Ben Balkum, RJ Bobo, Adaria Brannon, Camden Erwin, Levi Gentry, Ke’Asia Hill, ZyCorrian Jeter, Charlie Shores-Smalley, Miracle Smith, Ayden Thompson, Ethan White
4th Grade
All A’s Honor Roll
Andrew Wang and Kayla Rice, Yuairi Smith, Angel Bush, Trevor Davis, Amariyah Peake, Jaydon Ruth, Maci Sprouse, Lillian Turner, Makaylee Walker
A/B Honor Roll
McKayla and McKinley Beasley, Kayden Clark, Kaylee Fox, Curtis Hames, and Ke’Arri Porter. La’Troy Bates, Alisa Dix, Elijah Gory, Sydney Harnett, Kenya Johnson, Tyra Means, Thomas Robinson, Tycen Ward, Caleb Willard, Colby Calhoun, Jacoby Castle, Allagha Foster, Alyssa Johnson, Jamoree McBride
5th Grade
All A’s Honor Roll
Adalyn Henderson, Emily Henderson, Gracie Davis, ShaKirra Eison, Grayson Fallen, Anna Scott, Titiana Peeples, Haleigh Burgess, Zahmariya Littlejohn, Gracie Root, Caydence Wages
A/B Honor Roll
Bryanna Adamo, Kennedi Booker, Morgan Chesnut, Makayla Dos Santos, Savannah Fowler, Ameeliyah Geter, Ashley Gilliam, Aliyah Hardy, Terece Hill, Erion Jeter, Ja’Quan Jeter, Clarrissa Land, Maziyah Mobley, Antoine Moore, Mariah Smith, Devonta Thompson, ZaKyhia Beaty, Dratin Bush, Tijah Davis, ZeKaya Delaney, Hayleigh Gilkison, Kayriah Jeter, Ja’Mya Beasley, Isaac Cooper, Malachi Gibson, Kinsley Kirby, Dylan Rose, Jaidyn Walker, Hannah Williams