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Foster Park Elementary Honor Rolls

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For the second nine weeks of the school year

UNION — These are the students who made the Honor Rolls at Foster Park Elementary School for the second nine weeks of the 2017-2018 school year.

3rd Grade

All A’s Honor Roll

Drew Loftis, Mason Smith, Ta’Nyla Thompson-Smith, Payton Butler, Marley Poole, Kamrin Song

A/B Honor Roll

Maddox Cooper, Gabby Eison, Jordan Haydock, Zaria Hill, Harrison Ouzts, Matthew Pennington, Malia Sims, Ty’Tionna Adamo, Azariyah Dean, Jayla Harris, Christian Jeter, Adrianna Johnson, Ethan Lee, CJ Millwood, Isabella Smith, Destiny Thompson, Jamarriah Tucker, Chloe Bailey, Ben Balkum, RJ Bobo, Adaria Brannon, Camden Erwin, Levi Gentry, Ke’Asia Hill, ZyCorrian Jeter, Charlie Shores-Smalley, Miracle Smith, Ayden Thompson, Ethan White

4th Grade

All A’s Honor Roll

Andrew Wang and Kayla Rice, Yuairi Smith, Angel Bush, Trevor Davis, Amariyah Peake, Jaydon Ruth, Maci Sprouse, Lillian Turner, Makaylee Walker

A/B Honor Roll

McKayla and McKinley Beasley, Kayden Clark, Kaylee Fox, Curtis Hames, and Ke’Arri Porter. La’Troy Bates, Alisa Dix, Elijah Gory, Sydney Harnett, Kenya Johnson, Tyra Means, Thomas Robinson, Tycen Ward, Caleb Willard, Colby Calhoun, Jacoby Castle, Allagha Foster, Alyssa Johnson, Jamoree McBride

5th Grade

All A’s Honor Roll

Adalyn Henderson, Emily Henderson, Gracie Davis, ShaKirra Eison, Grayson Fallen, Anna Scott, Titiana Peeples, Haleigh Burgess, Zahmariya Littlejohn, Gracie Root, Caydence Wages

A/B Honor Roll

Bryanna Adamo, Kennedi Booker, Morgan Chesnut, Makayla Dos Santos, Savannah Fowler, Ameeliyah Geter, Ashley Gilliam, Aliyah Hardy, Terece Hill, Erion Jeter, Ja’Quan Jeter, Clarrissa Land, Maziyah Mobley, Antoine Moore, Mariah Smith, Devonta Thompson, ZaKyhia Beaty, Dratin Bush, Tijah Davis, ZeKaya Delaney, Hayleigh Gilkison, Kayriah Jeter, Ja’Mya Beasley, Isaac Cooper, Malachi Gibson, Kinsley Kirby, Dylan Rose, Jaidyn Walker, Hannah Williams

http://www.uniondailytimes.com/wp-content/uploads/2018/01/web1_FPES.jpg
For the second nine weeks of the school year

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